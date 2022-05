A szerdán 18 órakor kezdődő találkozót a somogyi zöld-fehérek a kilencedik, míg a veszprémiek a harmadik helyről várják. Utóbbiak ezt pedig már nem is bukhatják el, hiszen az őket üldöző ETO Akadémia hátránya 16 pont öt fordulóval a bajnokság vége előtt. A Rákóczi FC viszont még sokat léphet előre, de ehhez az is kell, hogy a csapat a remek idegenbeli formáját átültesse a hazai pályára. – A Veszprém ellen a győzelem megszerzése a cél, hiszen szeretnénk javítani a hazai mérlegen – fogalmazott Czuczi Péter, a Kaposvári Rákóczi FC védője.

– Ehhez mindenkitől száz százalék kell. Biztos vagyok benne, hogy gőzerővel megyünk a három pontért ezúttal is. A csapat kezd egyre jobb formába kerülni, mindenki hozzáteszi a magáét az edzéseken, illetve a mérkőzéseken is. Kialakult egy remek csapategység, már tudunk egymásért harcolni a pályán. Ezt legutóbb is bizonyították a kaposváriak, akik nagyszerű játékkal győztek az Érdi VSE otthonában, s ezzel tízmeccsesre duzzasztották idegenbeli veretlenségi sorozatukat.

– Végig együtt dolgoztunk, mindenki mindent beleadott az első perctől az utolsóig, még azok is, akik kevesebbet játszottak – emelte ki az Érd elleni meccs után Czuczi Péter. A Rákóczi legutóbb tavaly novemberben ünnepelhetett győzelmet hazai környezetben, az azóta eltelt hat bajnokin három döntetlen futotta a csapattól, amely hiába játszott többször is sokkal jobban, mint aktuális ellenfele, s alakított ki sokkal több lehetőséget, ezek rendre kimaradtak, így a pontok sem úgy jöttek, mint ősszel. Az viszont kétségtelen, hogy a Kaposvár kezd egyre jobb futballt játszani, ami nagy előrelépés a szezon első meccseihez képest. Ez a fejlődés pedig akár egy olyan együttes ellen érhet pontot, mint a Veszprém, amely idegenben sokkal gyengébben szerepel, mint hazai pályán.