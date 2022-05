Több száz sportoló érkezett újra Kaposvárra, a város sportéletét ezúttal Magyar Testépítő és Fitnesz Szakszövetség (MTFSZ) Gyermek Fitnesz Kupája színesítette.

– Kedveljük Kaposvárt, szép a környezet, mindig remek a hangulat és barátságosak az emberek – mondta Cservenyák Gabriella, aki a délelőtti produkciókat az ÁTFSZ Sportszövetség főtitkáraként, míg a délutániakat az MTFSZ Gyerek Fitness Szakágvezetőjeként pontozta. – Szeretnénk, ha a vidék is fejlődne, mert szinte csak Budapestre koncentrálódnak az egyesületek. Örülünk, ha terjeszkedik a sportág, az pedig külön öröm, hogy Debrecenből is érkeztek versenyzők.

A délelőtti Szuper Fitnesz Show-Bakós-Sas Fitnesz Kaposvár Kupán, melyet Péterné Szarka Klára, Kaposvár sportreferense és Cservenyák Gabriella nyitott meg 150, míg a délutáni IFBB-Bakó-Sas Fitnesz Kupán kétszáz versenyző mutatta meg a magát a szakmai zsűrinek. Utóbbi előtt az MTFSZ elnöke, Huber István és Dér Tamás alpolgármester köszöntötte az indulókat.

– Nagyon ügyesek voltak a versenyzők és az, hogy ilyen nagy létszámban indultak, remekül biztosítja számunkra az utánpótlást – tette hozzá Cservenyák Gabriella. – A délelőtt programban egy megfelelő tudásszinthez alakított, a tanítási módszertan alapjaira épülő gyakorlatokat mutatták be a sportolók. Ez a verseny azoknak is remek volt, akik még nem olyan magabiztosak a színpadon, de láthattunk olyanokat is, akik felkészültek, magabiztosak és már most készen állnának a szabadon választható kategóriára.

Az indulók a tökéletességig begyakorolt előadások mellett látványos ruhakollekciókkal is felhívták magukra a figyelmet.

– Jól sikerült versenyen vagyunk túl – összegzett Prukner-Sas Médea, a versenyt szervező Bakó-Sas Fitnesz SE vezetője. – Sok érmet szereztek sportolóink, főként a szabadon választott kategóriában. Elmondható, hogy sokat fejlődtek a versenyzők az elmúlt fél évben.