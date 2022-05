Nehéz helyzetbe sodorta magát a Kaposvári KK a férfikosárlabda NB I./A középházában azzal, hogy a legutóbbi két mérkőzősén – a Szeged és az Oroszlány ellen – vereséget szenvedett. Két forduló még hátra volt a középszakaszból, s mindkét találkozót meg kellett volna nyernie az egyletnek ahhoz, hogy ott legyen a legjobb nyolc között. Ehhez az első lépést az arénában a Duna-Aszfalt DTKH Kecskemét ellen tehette meg.

Mindössze 23 esztendős korában befejezte profi pályafutását a somogyiak sajátnevelésű játékosa, Hock Gergő, akitől a találkozó előtt tapsvihar közepette búcsúzott el a klub.

Ezúttal nem esett abba a hibába a házigazda, hogy beragad a rajtnál, óriási elánnal vetette bele magát a mérkőzésbe a csapat és hamar hétpontos előnyt harcolt ki. Merthogy csata zajlott a pályán, minden egyes dobóhelyzetért kőkeményen meg kellett dolgozni. Az első negyed végén talpra ugrottak a szurkolók, akik kiváló hangulatot teremtettek az arénában, hiszen Wayne Martin bevágott egy deszkás triplát.

A második etap elején pillanatok alatt eltüntette hátrányát a KTE, s X. Ford sportszerűtlen hibája után a vezetést is átvette. Nem ízlett a somogyiak az agresszív, sőt néha a faulthatárt is átlépő védekezés. A játékvezetők viszont partnerek voltak ebben, engedték a palánk alatti összecsapásokat. Diggs iramodott meg egy szerzett labda után, s csak szabálytalanul tudtál megállítani, ami sportszerűtlent ért, ám mindkét büntetőt kihagyta. Hilliard előbb emberről dobott egy hármast, majd elcsent egy labdát, ami után Puska Bence dobhatott ziccert, jött is Forray Gábor időkérése, hiszen már a hazaiak vezettek hárommal. T. J. Price még a legvégén beemelt egy trojkát, ám – sajnos – sípszó után.

A fordulás után állva hagyták ellenfelüket a kaposváriak és kiváló csapatjátékkal tízpontos előnyt dolgoztak ki. A folytatásban mindkét oldalon sok hiba csúszott a játékba, a nagy rohanásnak Wittmann triplája és Nikola Lazics időkérése vetett véget. Fokozatosan dolgozták le hátrányukat a hirös városiak, a lehető legjobbkor jött tehát T. J. Price duplája és 2+1-es akciója, mert így újra összejött a közte tíz. A felvonás végén azonban – miután Diggs faultolta – Klobucar dobhatott három büntetőt, s mindegyik a gyűrűben landolt.

A záróetapban, ha lehet, még tovább fokozódott a feszültség, a vendéglátó foggal, körömmel őrizte fórját, míg ellenfele mindent megtett azért, hogy faragjon belőle. Nimrod Hilliard távolija után szinte felrobbant a Kaposvár Aréna, de a szurkolóknak hála végig kiváló volt a hangulat, ráadásul sportszerű is. Egy erősen vitatható támadószabálytalanság után elvesztette karmesterét a házigazda, hiszen Hilliard kipontozódott, s ekkor még majd négy perc vissza volt az összecsapásból. Pollard villanásaival ismét nyílt lett a találkozó, majd Karahodzsics is betalált, így az utolsó percnek 74–73-ról vágtak neki a felek. Pollard triplájával és Wittmann két büntetőjével már a KTE vezetett, Hendlein távolija még visszahozta a reményeket, de végül a Kecskemét nyerte meg a mérkőzést.

Kaposvári KK–Duna-Aszfalt DTKH Kecskemét 77–80 (21–15, 26–26, 18–17, 12–22)

Kaposvár Aréna. V.: Cziffra Cs., Tóth C., Lengyel Á.

Kaposvári KK: Hilliard (15/6), Plézer (3), Price (18/3), Hendlein (7/3), Martin (20/6). Csere: Diggs (6), Krnjajski (2), X. Ford (2), Puska B. (4). Vezetőedző: Nikola Lazics. Edzők: Szőke Balázs és Filipovics Gordan.

Duna-Aszfalt DTKH Kecskemét: Pollard (35/21), Milutinovics (10), Klobucar (7), Kucsera (-), Karahodzsics (8). Csere: Kiss D. (2), Dramicsanin (9/3), Wittmann (9/3), Ivkovic (-). Vezetőedző: Forray Gábor. Edző: Hegedűs Gergely, Dusan Markovic.

Kipontozódott: Hilliard a 36. percben, Diggs a 40. percben.

A mérkőzés alakulása.

2. perc: 4–2, 4. perc: 12–4, 6. perc: 14–9, 8. perc: 18–13, 10. perc: 21–15, 12. perc: 21–22, 14. perc: 27–26, 16. perc: 34–33, 18. perc: 41–40, 19. perc: 45–41, 20. perc: 47–41, 22. perc: 49–43, 24. perc: 57–46, 26. perc: 57–51, 28. perc: 63–53, 30. perc: 65–58, 33. perc: 67–60, 35. perc: 72–62, 37. perc: 74–68, 38. perc: 74–73, 40. perc: 77–80.