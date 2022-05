Remekül kezdtek a balatoniak, egy rosszul visszatett labdából Kiss Balázs 17 méterről lőtte ki a jobb alsó sarkot. Az utóbbinak ötödik gólja volt ez a szezonban, legutóbb a Kecskemétnek talált be március hatodikán. A folytatást aztán nagyon megnyomták a házigazdák, hiába szólt a 16. percben Domján Attila Szakályéknak, hogy ne ürüljön ki a pálya közepe. Ebben a játékrészben egyértelműen Hutvágnernek köszönhetik, hogy a szünetben még ők vezettek, aki a harminckettedikben Erdei lövést szedte ki a jobb felsőből, aztán a harmincnegyedikben Simonét, majd a negyvennegyedikben Kiss hibája után Mátéét a bal alsóból. Mindhárom remek alakítás volt, a lövés és a védés egyaránt. A hazai fölényt az is jól mutatja, hogy ebben az elsőben nyolcat, a másodikban kilenc szögletet rúgtak.

A szünetben valamelyest sikerült Domján Attilának rendezni a sorokat, az Eördögh, Krausz, Szakály trió együttműködése szorosabb lett, igaz, továbbra is a házigazdák birtokolták a labdát, ám igazán nagy helyzetük mindössze egy volt az 52. percben, ám Kalmár közeli kísérlet is megfogta Hutvágner, a mezőny legjobbja. Domján Attila cseréi is stabilabbá tették az együttest, mely a 89. percben végleg lezárta ezt a bajnokit: Szakály jobb oldali szabadrúgása után Varjas előbb a bal kapufát találta el lesgyanús helyzetben, a kipattanó labdát Elek viszont közvetlen közelről a hálóba segítette.

A balatoniak ez volt a tizenötödik sikerük, vendégként a hetedik, míg az újoncnak ez a negyedik találkozója volt egymás után, amin nem szerzett gólt.



Merkantil Bank Liga – 35. forduló

Tiszakécskei LC – BFC Siófok 0–2 (0–1)

Tiszakécske, Városi Sportcentrum, 350 néző. Vezette: Lovas László (Bede Tamás, Bertalan Dávid)

Tiszakécskei LC: Holczer – Balázs B., Csáki, Máté Zs., Uzoma – Kosznovszky (Pongrácz, 68.p.), Erdei (Marsa, 80.p.) – Gyurján (Vachtler, 68.p.), Kovács B., Simon M. (Farkas N., 58.p.) – Beliczky (Kalmár, a szünetben). Vezetőedző: Visinka Ede.

BFC Siófok: Hutvágner – Polényi, Varjas Z., Varga B., Deutsch B. (Feledy, 91.p.) – Szakály A. (Medgyesi M., 91.p.), Krausz (Horváth M., 74.p.) – Balogh B. (Elek B., 54.p.), Eördögh, Kiss B. – Horváth P. (Farkas G., 91.p.). Vezetőedző: Domján Attila.

Gólszerzők: Kiss B. (6.p.), Elek B. (89.p.)

Domján Attila (BFC Siófok): Jó kezdtünk, az első tizenöt percben jól néztük ki, vezettünk is, utána nem tetszett, amit láttam, a kapusunk tartott meccsben bennünket, volt három-négy nagyon jó védése, után kicsit szerkezetet váltottunk, a második félidőben stabilabbak voltunk, ott pontosabban kijátszott a kontrákból hamarabb eldönthettünk volna a mérkőzést. Gratulálok a srácoknak.

Visinka Ede (Tiszakécske): Rengeteget tettünk érte, hogy ma ne kapjunk ki, de nem tudtunk túljárni az ellenfél kapusának eszén. Menni kell tovább, ami előnyt szereztünk az elmúlt fordulókban az most megfogyatkozott, ránk jött a mezőny egy kicsit, újra kell értékelni a dolgainkat. Harmadik vereség egymás után, meg kell állítanunk valahogy ezt a folyamatot, nekünk még pontokat kell szerezni, nem kérdés.