A legjobb nyolc közé jutás szempontjából nagyon fontos mérkőzés várt a Kaposvári KK-ra az MVM-OSE Lions otthonában a férfikosárlabda NB I./A középházában. A hatodik és a kilencedik helyezett együttes ugyanis ugyanannyi győzelemmel állt a középszakasz nyolcadik fordulója előtt a tabellán, azaz egy vereség nehéz helyzetbe hozta volna bármelyik csapatot.

Mindkét fél sokat hibázott a mérkőzés elején, vélhetően a tét nyomta rá a bélyegét a kezdésre, ráadásul Nimrod Hilliard már a harmadik percben technikait kapott reklamálásért. A hazaiak higgadtak le előbb és Carev vezetésével hatpontnyi fórt harcoltak ki, Burns ziccere után időt is kellett kérnie Nikola Lazics vezetőedzőnek. A csereként pályára lépett X. Ford gyors egymásutánban berámolt egy duplát, egy triplát, majd kiharcolt egy faultot, amiért hármat dobhatott, igaz csak egyet értékesített. Az első negyed hajrája is nagy csatát hozott, s a játékrészt Mesicek távolija zárta.

A folytatásban is hadilábon álltak a lepattanókkal a vendégek, akik hiába zárkózott fel ellenfelükre, mindig jött egy-egy bosszantó hiba, ami megakasztotta a lendületüket, ilyen volt például X. Ford megmozdulása, aki megrántotta a hálót, miközben még a gyűrűn táncolt a labda... A sok baki aztán, ahogy az lenni szokott, megbosszulta magát, egy újabb támadólepattanó után tíz egység fölé nőtt a két egylet közötti különbség. Ihring nagyon elkapta azt a bizonyos fonalat, zsinórban dobálta a távoliakat, melyekre csak néha, néha érkezett válasz. Még leindítások jöttek be, mert vagy eladott labda lett belőle, vagy kimaradt ziccer, épp egy ilyen szituáció zárta la az első félidőt.

A fordulás után szigorítottak védekezésükön a kaposváriak, s egy 8–1-es rohanást produkáltak, magához is rendelte játékosait Sebastjan Krasovec. T. J. Price villanásával benéztek tíz alá a somogyiak, de nem sokat váratott magára Mesicek válasza, mely ráadásul három trojka formájában érkezett. A túl oldalon viszont semmi sem sikerült, még a büntetők sem, az OSE pedig élt az ajándéka kapott lehetőségekkel. Molnár senkitől sem zavartatva kapott le egy támadót és könnyű ziccert dobhatott, ezzel pedig húsz fölé nőtt a különbség.

A zárószakaszban is az történt a pályán, amit a házigazda akart, riválisuk játéka teljesen szétesett. Diggs a sípszó után még odaütött egyet Mesiceknek, amiért sportszerűtlen hibát kapott. Három perccel a vége előtt Martin kipontozódott, és egy technikait is kireklamált magának. Bogdán Benedek becserélése hozott hozott némi lendületet, Molnár duplájával azonban elérte a százat is az Oroszlány, mely még ilyen arányban is teljesen megérdemelten nyerte meg a találkozót.

Az összecsapásra körülbelül negyven utaztak el Somogyból, a szurkolók azonban csalódottan indulhattak el hazafelé.

MVM-OSE Lions–Kaposvári KK 101–73 (26–19, 28–20, 22–15, 25–19)

Oroszlány, Krajnyik „Akác” András Sportcsarnok. V.: Földházi T., Győrffy P., Nyilas I..

MVM-OSE Lions: Ihring (17/12), Calhoun (21/15), Carev (10/6), Burns (12), Molnar M. (11). Csere: Mesicek (25/12), Parrish (-), Ruják A. (3/3), Mucza T. (-), Dorogi (-), Garamvölgyi A. (2). Vezetőedző: Sebastjan Krasovec.

Kaposvári KK: Hilliard (8), Plézer (-), Price (21/9), Hendlein (2), Martin (11). Csere: Puska B. (-), X. Ford (15/6), Diggs (-), Csorvási (-), Bogdán B. (10/6), Krnjajski (6). Vezetőedző Nikola Lazics. Edzők: Szőke Balázs és Filipovics Gordan.

A mérkőzés alakulása.

2. perc: 2–2, 4. perc: 6–5, 6. perc: 15–9, 8. perc: 21–16, 10. perc: 26–19, 13. perc: 28–25, 15. perc: 33–27, 17. perc: 39–30, 19. perc: 53–37, 22. perc: 55–42, 28. perc: 69–52, 30. perc: 74–52, 32. perc: 78–54, 34. perc: 84–59, 37. perc: 89–66, 40. perc: 98–73.