Az utolsó idegenbeli fellépésére készül a Kaposvári Rákóczi FC, amely vasárnap 11 órakor a ZTE FC II. otthonában lép majd pályára a harmadosztályú labdarúgó-bajnokság Nyugati csoportjának 37. fordulójában. A mérkőzés igazi középházi rangadónak számít, hiszen a 11. helyen álló somogyiak csak két ponttal előzik meg a mögöttük elhelyezkedő zalai fiatalokat, így egy győzelem esetén le is tudnák szakítani őket magukról.

– A véghajrában vagyunk, és szeretnénk a legjobb arcunkat mutatni – fogalmazott Klink Zoltán, a Kaposvári Rákóczi FC másodedzője. – Eddig több arcunkat is megismerhették, de ezen a két meccsen a legjobbat kívánjuk bemutatni. Úgy szeretnénk zárni a bajnokságot, hogy mindenki a kellemesre, a szépre és a jóra emlékezzen.

A Rákóczi számára más szempontból is érdekes összecsapás lesz, ugyanis az előző fordulóban Nagy Tamás, a csapat vezetőedzője begyűjtötte az ötödik sárga lapját, így a Klink Zoltán–Korcsmár István-edzőpáros helyettesíti majd őt a kispadon.

– Egy csapat vagyunk, együtt dolgozunk a sikerért, de Nagy Tamás mondja ki a végső szót, mi pedig a legjobb tudásunk szerint támogatjuk, segítjük őt és a játékosokat – mondta Klink Zoltán. – Nem jelenthet óriási fennakadást a hiánya, hiszen a taktikát és a kezdőcsapatot ezúttal is ő állítja össze, csak erre a kilencven percre nem foglalhat helyet a kispadon. Úgy gondolom, hogy megoldjuk ezt a feladatot.

A kaposváriak nincsenek a legjobb formában, hiszen három meccs óra nyeretlenek, így a szakmai stáb próbálta ezt a hetet felszabadultabbá varázsolni. Szerdán egy túrán vettek részt a játékosok, és pénteken is szerepelt egy közösségi program a menetrendben. A klub edzői bíznak benne, hogy ezek a programok, melyekbe természetesen belecsempészték az edzésmunkát, még jobban összekovácsolják a társaságot, s ez majd egy győzelemben mutatkozik meg a hétvégén. A ZTE II. ellen a vezetőedző mellett a sérüléssel bajlódók, Vladul Stefan és Grabarics Máté sem lehetnek az együttes segítségére, de Zólyomi Dávid játékára már van remény.