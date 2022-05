Április 20. és 23. között tartották a Szerencsejáték Zrt.-Úszó Országos Bajnokságot Debrecenben, amelyen az ötvenkilenc nap múlva esedékes világbajnokságon való szereplés volt a tét. Az ob három év után tért vissza a városba újra hagyományos módon, mivel az előző két esztendőben Kaposváron és a Duna Arénában is zárt kapuk mögött zajlott a viadal.

A versenyen a sportág legjobbjai is részt vettek, többek között Hosszú Katinka, Milák Kristóf, Kenderesi Tamás, Kapás Boglárka és a siófoki Németh Nándor is.

– Az ob-n 50, 100, illetve 200 méteres gyorsúszásban indultam, valamint váltókban is és mindegyik éremből szereztem egyet – mondta Németh Nándor. – 50 gyorson harmadik, százon második lettem, a 200 gyorsszámot pedig sikerült megnyernem és az öt váltószámból négyszer a dobogó tetején állhattunk.

Az év a siófoki úszónak nehézkesen indult, sokszor volt beteg és nem volt százszázalékos formában, ahhoz képest viszont nagyon elégedett a versenyen való úszásaival. A 100 méteres gyorsúszás bár nem úgy sikerült, ahogy tervezte, de ezt kompenzálta a 200 gyors, amelyből sikerült egy jó időt úsznia, plusz hab a tortán, hogy meg is nyerte a számot. Öt év után először győzte le nagy csatában Milák Kristófot, bár 150 méterig még ő állt jobban, ám az utolsó ötvenen Németh Nándor fél másodpercet hozott rajta, így 200 méteren először lett magyar bajnok.

A BVSC úszója az első napon 4x100 mixváltóban aranyérmet szerzett, csütörtökön a 4x100 vegyesváltóval ismét a dobogó tetején állhattak, valamint a zárónapon a 4x200 gyorsváltóban újabb arannyal gazdagodott. Így bátran ki lehet jelenteni, hogy Németh Nándor lett az országos bajnokság legjobbja, hiszen összesen nyolcszor állt a dobogón.

– Az egész versenyből a pénteki napot emelném ki, aznap szereztem két aranyérmet – emelte ki a huszonkét éves sportoló. – Az akkori úszásaimra nem azt mondom, hogy hibátlanok voltak, de abban az állapotban, amelyben voltam, ahhoz képest jó úszások voltak, nagyon örültem nekik.

A továbbiakban edzőtáborba megy a csapattal két hétre Ciprusra, utána külföldi versenyeken vesznek részt, hogy külföldi versenyzőkkel is megméressék magukat. A budapesti Vizes Világbajnokságon 100 és 200 méteres gyorsúszásban fog indulni, valamint valószínű a 4x100 és 4x200-as gyorsváltókban.

– Eddig már nagyon sok negyedik helyet gyűjtöttem össze, így jó lenne, ha a világbajnokságon egy érmet el tudnék csípni, akár egyéni számban, akár váltóban – hangsúlyozta a BVSC úszója. – Egy dobogó már nagyon nagy szó lenne, úgyhogy mindenképp ezért fogok továbbra is dolgozni.

– Nyilván mindenkinek álma az olimpiai bajnoki cím, de nekem már egy érem is nagy eredmény lenne az olimpián – fogalmazott Németh Nándor. – Nem azt mondom, hogy akkor már mindent elértem az úszásban, hiszen az olimpiai aranyérem a csúcs, de teljesen meg leszek elégedve magammal, nem mintha most nem, de tényleg az lenne az álom.

A Vizes Világbajnokságon szereplő magyar úszócsapatot harminckét medencés, illetve hét nyílt vízi sportoló fogja alkotni.