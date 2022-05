Pár évvel ezelőtt ez a párharc még akár a bajnoki címről is hivatott dönteni, most viszont már mind a két csapat a középmezőny tagja, a hazaiak ugyanis a tizenegyedik, míg a somogyi zöld-fehérek a kilencedik helyről várják az összecsapást. A helyezésből nem lehet kiindulni a vasárnapi bajnokival kapcsolatban, a kaposváriak formája ugyanis ingadozó, a legutóbbi fordulóban hiába játszottak jobban, hiába dolgoztak ki rengeteg helyzetet, három-nullra kikaptak hazai pályán a MOL Fehérvár FC II. ellen.

– Sajnos nagyon sok helyzetet hagytunk ki és ez megbosszulta magát – emlékezett vissza Kálmán Szilárd, a Kaposvári Rákóczi FC középpályása. – Csalódottak voltunk, hiszen úgy gondolom talán most játszottunk a legjobban, de ez nem párosult eredménnyel.

A Rákóczi idegenbeli formája viszont mindenképp figyelemre méltó, hiszen Pogacsics Krisztiánék kilenc bajnoki óta nem szenvedtek vereséget otthonukat elhagyva.

– Idegenben valóban jobban megy a csapatnak, Érdre is azért utazunk, hogy ponttal, pontokkal térjünk haza – mondta Kálmán Szilárd. – Úgy gondolom sikerült jól felkészülni az ellenfélből. Bízom benne, meg tudjuk valósítani azt, amit elterveztünk. Nehéz összecsapásra számítok, hiszen elég kellemetlen masszív csapatnak tartom az Érdet, de mindent megteszünk majd, hogy sikeresek legyünk.

Kálmán Szilárd a télen érkezett Kaposvárra. A felkészülési mérkőzések során több gólt is jegyzett, de a bajnokságban eddig csak egy találatnál jár. Ezt az előző mérkőzésen könnyen megduplázhatta, sőt akár meg is triplázhatta volna, azonban sem neki, sem a csapattársainak nem ment a gólszerzés.

– Bosszantó, hogy nem sikerült betalálnom, hiszen szeretném gólokkal segíteni a csapatot, de azért dolgozom, hogy legközelebb kapufáról befelé pattanjon a labda és ne kifelé – tette hozzá Kálmán Szilárd. – Többet várok magamtól, azt gondolom ennél jóval több van bennem. Azon leszek a hátralevő mérkőzéseken, jó játékkal illetve gólokkal és gólpasszokkal segítsem hozzá a csapatot a minél jobb helyezés elérésében.