Előnyös helyzetből várta a kilencedik helyért kiírt rájátszás második fordulóját a Kaposvári VK, amely az első körben egygólos sikert aratott az egri Bitskey Aladár Uszodában, így hat-hármas vezetést szerzett az egyik fél hét pontig tartó párharcában.

Az első negyedben ezt szerette volna meglovagolni a hazai együttes, amely ifjabb Berta József akciógóljával meg is szerezte az előnyt. Az egriek ekkor még folyamatosan kapaszkodtak, hiszen a negyed végére még a kétgólos hátrányukat is ledolgozták. Ezt már Surányi László, a hazaiak vezetőedzője már nem láthatta, hiszen a hatodik percben piros lapot kapott, így a másodedző, idősebb Berta József irányította a folytatásban a kaposváriakat. A somogyiakat feltüzelte edzőjük elvesztése, amiért gólokkal álltak bosszút. Sorozatban ifjabb Berta József, Vindisch Ferenc, Mijic Dávid és Horváth Ákos vette be az Eger kapuját, így négy találatra ellépett a KVK.

A fordulás után, a harmadik negyed elején felváltva estek a találatok, de ezt követően újra a hazaiak pillanatai következtek, akik a játékrész végére hétre növelték előnyüket, s ezzel eldöntötték a párharcot. Ebbe nehezen törődtek bele az egriek, így az utolsó felvonásra is maradtak izgalmak, de a lényeg változatlan maradt: a Kaposvári VK remek játékkal, magabiztos sikert aratott, ezzel pedig az alsóházat megnyerve, a kilencedik helyen fejezte be jubileumi, tizedik szezonját. Jogosan zúgott a vastaps a lelátókról.

Kaposvári VK–Tigra-ZF-Eger 16–10 (4–4, 5–1, 5–2, 2–3)

Kaposvár, Csik Ferenc Versenyuszoda, 300 néző. Vezette: Várkonyi G., Tordai G.

Kaposvári VK: Csoma – Petrovski, Langiewicz (2), ifj. Berta J. (4), Dobos D., Mijic (1), Vindisch (3). Csere: Szilágyi (kapus), Kakstedter, Jajcinovic, Palatinus, Juhász-Szelei (3), Varga B., Horváth Á. (3). Vezetőedző: Surányi László.

Tigra-ZF-Eger: Krémer – Rádli (1), Sári A., Szalai G. (2), Baksa B. (2), Lőrincz B., Murisic (2). Csere: Grieszbacher (kapus), Lugosi, Biros S., Kovács G., Dóczi (2), Sántavy (1), Farsang. Szakmai igazgató: Biros Péter.

Gól emberelőnyből: 14/7, illetve 12/5.

Gól ötméteresből: 1/1, illetve 2/2.

Kipontozódott: Varga B. (29. p.), illetve Lugosi (20. p.), Sári A. (21. p.).

Piros lap: Surányi László (6. p.).

Az egyik fél hetedik pontjáig tartó párharc végeredménye: 9–3, a Kaposvári VK javára.