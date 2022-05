Teher nélkül játszhatják utolsó hazai bajnokijukat a fehérváriak, akik az április tizennegyedikei, Budaörs elleni egyetlen idegenbeli sikerükkel (27-26) végleg bebiztosították élvonalbeli tagságukat. Kellett nekik ez a két pont a nyugodt végjátékhoz, hisz az utolsó négy fordulóban a DVSC, Vác, Siófok, Mosonmagyaróvár négyessel játsszanak, az előbbi kettőtől már kikaptak, de az utóbbi kettő elleni sem ígér sok sikerélményt. Minden estre már túlteljesítették a legutóbbi szezonjukat, melyben huszonhat meccsen tizenöt pontot szereztek, vagyis eggyel kevesebbet, mint amennyivel most állnak.

Leginkább a védekezésük javult, akkor 31-et kaptak átlagban, most 28,5-et. A jó védekezésre most is nagy szükségük lenne a balatoniak ellen, akiket öt éve, 2017 márciusa óta nem tudtak legyőzni. A jelenlegi keretből Jezic, Such, Janjusevic trió is pályán volt azon az összecsapáson, illetve az a Triscsuk Krisztina, aki a most az Albát erősíti. Az utóbbi a bajnokság végén befejezi pályafutását, a válogatott átlövő Siófokon egy szezont töltött (2016/17), melynek végén gólkirálynői címet szerzett 181 találattal. Nem csak Triscsuk búcsúzik ezúttal a fehérvári publikumtól, hanem a távozó Bardi, Szarka, Töpfner trió is. - Küzdős, hajtós meccsre számítok, ha jól összeáll a védekezésünk és a kapuból is kapunk segítséget sikerülhet itthon tartanunk a két pontot – mondta Töpfner Alexandra - Számomra biztosan érzelmes találkozó lesz, nagyon szeretnék győzelemmel búcsúzni. - Nagyon remélem, hogy meg tudjuk mutatni a jobbik oldalunkat és le tudjuk győzni a Siófokot – tette hozzá Besszer Borbála. – Kemény összecsapás lesz, de mindent meg kell tennünk a jó eredmény elérése érdekében – folytatta.

A két játékos az Alba támadójátékának meghatározója; Töpfner a házi gólkirály kilencvenhárommal, ám a legtöbb akciógól Besszeré, nyolcvannégy.

– Biztos vagyok benne, hogy a Fehérvár és a búcsúzó játékosok szépen szeretnének elköszönni a hazai közönségtől, így egyértelműen a győzelem lesz számukra a cél – nyilatkozta a klub honlapján Uros Bregar, az SKC trénere. - Pár hónappal korábban szoros párharcot vívtunk ellenük, úgy gondolom, hogy ez most sem lesz másként.

A balatoniak a kupában és bajnokságban is összecsaptak a fehérváriakkal, mindkét találkozót megnyerték, az előbbi azért volt nehéz, mert ezen debütált Uros Bregar a kispadon (29-28), az utóbbi, január végi bajnoki pedig azért, mert nyolc mezőnyjátékossal kellett megnyerni (30-26). Egyik meccsből sem lehet kiindulni, ezúttal szinte teljesen más Siófok lesz a pályán, mint legutóbb, mindössze öt helyen fog megegyezni a legutóbbival. Fura ezt mondani, de ez egy komplettebb Siófok lesz, mely remélhetőleg ennek is köszönhetően ponttokkal távozik Székesfehérvárról és folytatja velük szembeni veretlenségi szériáját, mely már nyolc bajnokit számlál.