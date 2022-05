Tíz veretlenül megvívott idegenbeli bajnokival a háta mögött utazott a forduló előtt ötödik helyen álló Bicskei TC otthonába a Kaposvári Rákóczi FC. A somogyiaknak több játékost is nélkülözniük kellett, hiszen Böndi Ádám öt sárga lapos eltiltás, míg Stefan Vladul és Grabarics Máté sérülés miatt nem lehetett ott a társakkal. Ráadásul Zólyomi Dávid sem lehetett sokáig a pályán, ugyanis a hetedik percben megsérült, így Kondor Kristóf érkezett helyette. Az első negyed óra kiegyenlített játékot hozott, mégis könnyedén előnybe kerülhetett volna a hazai csapat. Egy szabadrúgást követően ugyanis Vékony Viktor fejelte a labdát a bal kapufára, a kipattanót pedig Kovács Ádám ajtó-ablak helyzetben fölé belsőzte. Pár perc elteltével pedig egy újabb pontrúgás, ezúttal egy szöglet okozott gondot a kaposvári kapu előtt, de az egykori Rákóczi játékos, Sóron Tibor kevéssel fölé lőtt. A Rákóczi a folytatásban átvette a meccs irányítását, de csak labdabirtoklásban tudott fölényt kialakítani, helyzeteket nem igazán tudott kidolgozni. Igaz, a hazaiak sem, a szünet előtt mégis újra könnyedén betalálhattak volna, miután Harsányi Dániel tévesztette el a labdát, így kibontakozhatott egy gyors bicskei akció, ami után Dencinger Norbert hibázta el a lehetőséget.

A második félidőre szerkezet váltott a Rákóczi, amely a háromvédős rendszerről négyvédősre állt át. A félidő utolsó percében nagyot hibázó Harsányi Dániel helyett pedig érkezett Zvara Dávid. A kaposváriak még nagyobb iramra kapcsoltak ebben a játékrészben, s ennek köszönhetően a vezetést is megszerezték: Kondor Kristóf vette át jól a labdát, majd kapujából kicsit kint álló Szűcs Lajos felett emelt a hálóba tizenhat méterről. A hátrányba kerülő Bicske is próbált ritmust váltani, de nem ennek, hanem egy pontrúgásnak köszönhetően, illetve némi szerencsének köszönhetően tudtak kiegyenlíteni a hazaiak tíz perc elteltével. Egy jobb oldali szabadrúgás után ugyanis Sóron Tibor 14 méterről, középről laposan lőtt, a labda több lábon is megpattant, így Ipacs Péternek esélyese sem maradt a védésre. A következő pontrúgás után pedig már az előny is a bicskeieknél volt. Egy a kaputól 18 méterre, középről járó szabadrúgásból Németh János volt eredményes, akik a felugró sorfal alatt gurította a labdát a bal alsó sarokba.

Az utolsó percekre két csatár, Jancsó Buda és Orsós Tamás is érkezett a Rákócziba, de a vendégek minden igyekezetük ellenére nem tudtak újabb gólt szerezni, így megszakadt a zöld-fehérek hosszú idegenbeli veretlenségi sorozata.





Bicskei TC–Kaposvári Rákóczi FC 2–1 (0–0)

Bicske, 150 néző. V.: Gál P. (Deme R., Bencze A.).

Bicskei TC: Szűcs L. – Gaszner, Pekowski, Vékony, Popovics – Kincses (Mlinárcsik, a 91. percben) – Sóron, Dencinger, Wágner (Molnár A., a 78. percben), Lencsés – Kovács Á. (Németh J., a 61. percben). Vezetőedző: Csordás Csaba.

Kaposvári Rákóczi FC: Ipacs – Harsányi (Zvara, a szünetben), Gál, Lakatos G. – Borbély Á., Zólyomi (Kondor, a 9. percben (Bíró D., a 80. percben)), Mayer M., Kálmán Sz., Czuczi (Orsós T., a 90. percben) – Pintér N., Ekker (Jancsó B., a 90. percben). Vezetőedző: Nagy Tamás.

Gólszerzők: Sóron (a 69. percben), Németh J. (a 83. percben), illetve Kondor (az 57. percben)

Sárga lap: Németh J. (a 77. percben), Vékony (a 82. percben), Csordás Csaba (a 88. percben – a kispadról), Molnár A. (a 93. percben), illetve Kondor (az 55. percben), Mayer M. (a 71. percben), Lakatos G. (a 81. percben).