A két bajnokaspiráns, a Balatonlelle SE és a Nagyatádi FC is idegenben lépett pályára. Kenéz Szabolcsék esélyeshez méltóan, 5–1-re nyertek Balatonkeresztúron, míg a Nagyatádi FC kikapott a mindenkire veszélyes AC Nagybajomtól. A lelleiek előnye így már három pont Papp Zoltánék ellen, ráadásul egy meccsel kevesebbet is játszottak.

A fordulóban két meglepetés is született. Az amúgy bombaformának örvendő, ám tartalékosan felálló Balatoni Vasas SE két góllal legyőzte a vendég kadarkúti csapatot. A Somogysárd hazai pályán hiába vezetett a félidőben a Csurgói TK ellen, a vendégek a Papp Bálint, Papp Milán, Hantos András, Szabó Ábel alkotta négyes vezérletével diadalt arattak.

Az alsóházi rangadón a Toponár SE-hez látogatott a Segesd SE. Az első játékrész még nem hozott találatot, a fordulás után azonban Bérdi József alakulata négyszer is betalált, így bezsebelte a három pontot, amivel elmozdult a sereghajtó pozícióból.



Toponár SE– Segesd SE 0–4 (0–0)

Toponár. V.: Páhoki Zs.

Toponár SE: Ács-Kocsis A. – Albrecht B., Kovács P., Ivusza G., Sándor G., Kabelács D. (Muretics M. az 58. percben), Ivusza T. (Ágoston P. a 80. percben), Miklós D., Szekeres D., Gelencsér G., Horváth R. Vezetőedző: Ivusza Gábor.

Segesd SE: Imrei R. – Keresztény G., Horváth A. (balogh B. a 86. percben), Horváth M., Ruppert B. (Orsós I. a 88. percben), Juhász Dezső, Tóth Cs. (Balogh B. a 85. percben), Csatlós D., Kiss J., Juhász Dávids, Antal D. Vezetőedző: Bérdi József.

Gólszerzők: Kiss J. a 48. percben, Antal D. 2 (az 52. percben, a 60. percben), Csatlós D. a 90. percben.

Sárga lap: Albrecht B. a 60. percben, Kovács P. a 63. percben, Ivusza T. a 81. percben, illetve Kiss J. az 58. percben.

Az ifjúsági mérkőzés elmaradt.



Balatoni Vasas SE– Kadarkút VSK 2–0 (1–0)

Siófok. V.: Knézics.

Balatoni Vasas SE: Bagi B. – Ábrahám B., Oyedeji E., Bene Zs., Kovács N., Sarkanti M., Török D. (Tóth R. a 71. percben), Szalai K., Molnár L. (Bene Á. a 94. percben), Szarka L. (Grill G. a 91. percben), Unger P. Vezetőedző: Vida András.

Kadarkút VSK: Strublics J. – Simon R., Iványi B., Jakabfi M., Komáromi M., Kovács K., ferenczi M., Orsós V., Balogh Á., Kovács G. (Ámon B. a 69. percben), Németh D. Vezetőedző: Pandur Ádám.

Gólszerzők: Török D. a 28.percben, Bene Zs. a 94. percben – büntetőből.

Sárga lap: Oyedeji E. a 35. percben, Bene Zs. a 43. percben, illetve Ferenczi M. a 37. percben, Jakabfi M. a 74. percben.

Az ifjúsági mérkőzésen: Balatoni Vasas SE–Kadarkút VSK 8–0.



AC Nagybajom– Nagyatádi FC 3–1 (2–0)

Nagybajom. V.: Hegyi A.

AC Nagybajom: Horváth B. – Fodor T., Gergulás F. (Varga A. a 18. percben, Iványi Ö. a 90. percben), Márton A., Nemes Gy. (Vető Á. a 83. percben), Weimann R. (Ribarics R. a 87. percben), Babai G. (Ács-Gergely G. a 61. percben), Horváth P., Miskovics P., Simon R., Androsics A. Vezetőedző: Horváth Péter.

Nagyatádi FC: Beke B. – Rituper R. (Mózsi M. a 74. percben), Kis P. (Fazekas Á. a 28. percben), Jerkovic M. (Vrban N. a 84. percben), Galamb D. (Kovács K. a 84. percben), Nikolic V., Koósz Á., Pákai G., Kollár D. (Csikós Á. a 28. percben), Dekanics M., Horváth F. Vezetőedző: Papp Zoltán.

Gólszerzők: Weimann R. az 5. percben, Varga A. a 24. percben, Nemes Gy. a 68. percben, illetve Horváth F. a 91. percben.

Sárga lap: Babai G. a 29. percben, Simon R. a 33. percben, Horváth P. a 45. percben, Varga A. az 56. percben illetve Kollár D. a 21. percben.



Tabi VSC–Juta SE 0–2 (0–1)

Tab. V.: Babos Cs.

Tabi VSC: Horváth J. – Naász B., Pretz G., Ladiszlai K., Kiss G., Németh D., Magas V., Vida A., Tábori B., Pete K. (Szabó Á. a szünetben), Kecskés B. Vezetőedző: Ladiszlai Krisztián.

Juta SE: Vajda K. – Vadas A. (Lévai a szünetben), Szalai N., Mozsgai G., Lukács B., Tóth N., Márton Cs., Sólyom G., Vadas Z., Sallai B. (Epstein S. a szünetben), Keresztes F. Vezetőedző: Tóth Norbert.

Gólszerzők: Márton Cs. a 30. percben, Mozsgai G. a 65. percben.



Balatonkeresztúr SK– Balatonlelle SE 1–5 (0–2)

Balatonkeresztúr. V.: Károli M.

Balatonkeresztúr SK: Oswald D. – Városi G. (Horváth S. a 83. percben), Keöves A. (Páli N. a 65. percben), Bartha M., Gelencsér A., Papp K. (Bogdán T. a 70. percben), Csáki R. (Horváth M. a szünetben), Bakos P. (Slezák B. a 80. percben), Kozma M., Mészáros D., Nagy P. (Müller J. a 85. percben). Vezetőedző: Páli Norbert.

Balatonlelle SE: Posza Zs. – Kelemen K., Benke B., Hegedűs Gy., Körmendy K., Böjte P., Fila G., Balogh B., Laczkó D. (Buzsáki B. a 75. percben), Neubauer M., Szi P. (Kiss K. a szünetben, Kovács K. a 60. percben). Vezetőedző: Kenéz Szabolcs.

Gólszerzők: Mészáros D. a 60. percben, illetve Bartha M. (öngól) Kovács K., Benke B., Böjte P., Fila G.



Somogysárd SE–Csurgói TK 1–2 (1–0)

Somogysárd. V.: Godina.

Somogysárd SE: Orbán R. – Marits I. (Halász R. a 61. percben), Baranyai D., Ato, Nagy A., Herzsenyák Á., Házi Á., Buzsáki M., Nagy Z. (Kakatics B. a 75. percben), Kuti R. Vezetőedző: Weimann Gábor.

Csurgói TK: László Á. – Hantos A., Papp B., Papp M., Beke B., Takács D., Holoda M., Boros T. (Orsós Gy. a 69. percben), Keszthelyi B., Szabó Á., Tóth Sz. Vezetőedző: Domján László.

Gólszerzők: Ato a 26. percben, illetve Szabó Á. a 71. percben, Takács D. a 87. percben.

Sárga lap: Orbán R. a 78. percben, Kulcsár K. a 84. percben, Halász R. a 89. percben, Herzsenyák Á. a 90. percben, illetve Szabó Á. a 83. percben.

Az ifjúsági mérkőzésen: Somogysárd SE–Csurgói TK 4–0.



Így folytatják

A hétvégén (szombaton és vasárnap) a huszonnegyedik fordulóval folytatódik a Somogy megyei első osztályú labdarúgó-bajnokság, a mérkőzések egységesen 17 órakor kezdődnek.

Szombat: Segesd SE–Balatoni Vasas SE, Marcali VFC–Toponár SE, Balatonlelle SE–Somogysárd SE, Nagyatádi FC–Tabi VSC, Kadarkút VSK–AC Nagybajom. Vasárnap: Juta SE–Balatonkeresztúr SK.



Fotó: Muzslay Péter