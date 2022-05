Az éjszakai vihar után esővel, de szél nélkül kezdődött a raceboard-világbajnokság utolsó napja. Három futamot rendeztek, ebből kettőt ismét a szlovák Patrik Pollak nyert meg, aki végül hatalmas előnnyel diadalmaskodott és lett világbajnok.

– Rosszul indult a nap, bár jól rajtoltam, de utána sorozatosan rossz döntéseket hoztam, minden összejátszott ellenem, és csak ötödik lettem – összegzett Patrik Pollak. – Utána viszont összekaptam magam, és megnyertem mindkét futamot. Örülök a világbajnoki címnek, bár a kilenc futamgyőzelem magabiztos sikert sejtet, az igazság az, hogy meg kellett küzdenem minden egyes etapon. A legjobban annak örülök, hogy a többi szlovák versenyző is jól szerepelt, ők voltak azok, akik engem is folyamatosan jobb teljesítményre sarkalltak.

A legjobb magyar, Sánta Bence az utolsó körben negyedik lett, összesítésben a nyolcadik helyen végzett.

Fotók: Magyar Szörf Szövetség/Szabó-Jilek Ádám

– Örülök, hogy így sikerült zárnom a világbajnokságot, ez bizakodásra ad okot, remélem, lesz ez jobb is – fogalmazott. – Most nem volt könnyű dolgom, mert nem tudtam ebben az osztályban edzeni, egyenesen a iQFoil Európa-bajnokságról érkeztem, és gondok voltak a felszereléssel, de szeretnék még raceboardversenyen indulni. Összességében örülök, hogy itthon szerepelhettem, és remélem, minél hamarabb újra otthont adhatunk egy hasonlóan rangos nemzetközi versenynek.

A nők között a végig vezető cseh Jana Slívová diadalmaskodott. – Nehéz nap volt, mert a viszonylag enyhe szél miatt sokat kellett pumpálnunk, de nagyon élveztem az összes futamot – nyilatkozta. – Annak különösen örülök, hogy a férfiak között is megálltam a helyem, és az első tizenötben tudtam végezni.

A legjobb magyar hölgyversenyző Gádorfalvi Luca lett. – Mozgalmas volt a hét az időjárás és a versenyek tekintetében is: szerencsére a Balaton sokféle arcát megmutatta – hangsúlyozta. – A rendezés szuper volt, jól sikerült a verseny.

Az U23-asoknál Morvai Bálint a dobogó harmadik fokára állhatott fel. – Nagyon jó érzés, hogy bronzéremmel zárom a világbajnokságot – emelte ki. – Nehéz hetünk volt, mindenféle körülményben szörföztünk, és lelkileg nagyon kellett ez az utolsó nap, mert sokat tudtam javítani. Az összetett éllovasok egy négyzetméterrel nagyobb vitorlával versenyeznek, tehát nehéz volt felvenni velük a versenyt, főleg, hogy először álltam ilyen deszkán.

– Szép munka volt, elsősorban a versenyrendezőség részéről, tizenkét futamot rendeztünk, ami szinte álom, főleg a Balatonon – jegyezte meg a magyar válogatott kapitánya, Utassy Lóránd. – Abszolút elégedett vagyok, és mindenki az lehet, nem is jött panasz a versenyzőktől. Olyan héten vagyunk túl, amely a Balaton minden arcát megmutatta, volt napsütés, 30 fok, 15 fok, eső, úgyhogy parádés volt. A magyar versenyzők dolgát nehezítette, hogy többen egy másik versenyről estek be, vagy még nincsenek topformában. Morvai Bálinttól érmet vártunk, meg is szerezte. Sánta Bence egy másik osztály Európa-bajnokságáról érkezett, egy napja volt az átállásra nulla pihenőidővel, nyilván ennek meglett a következménye. De szépen küzdött, és az utolsó futamokban bebizonyította, be tud ő jönni a legjobb három-négy közé is.

A végeredmény: 1. Patrik Pollak (szlovák) 11 helyezési pont, 2. Kucera (cseh) 22, 3. Morris (brit) 27.0, …8. Sánta Bence (magyar) 78, …26. Morvai Bálint (magyar) 252, ...31. Pollacsek Kálmán (magyar) 271, …38. Sükösd Balázs (magyar) 341,… 40. Molnár Áron (magyar) 364,… 43. Gádorfalvi Luca (magyar) 401, …51. Gilicze Noémi (magyar) 489, 52. Gádofalvi Károly (magyar) 505, …55. Mitrovics Gábor (magyar) 529.