Tizenegy év után szerzett újra bajnoki érmet a Debrecen, mely akkor Köstner Vilmos edző irányítása mellett a Fradi orra elől orozta el az ezüstérmet a később Siófokon is játszó Orbánnal, Kiss Évával és Mörtellel a soraiban. A büntetőkkel elbukó Fradi kapujában az SKC jelenlegi trénre Pastrovics Melinda állt akkor, de pályán volt Tomori, Mazák-Németh és Szamoránszky Anikó is, akik szintén megfordultak a Balaton partján. Az utóbbiak az elvesztett bajnoki ezüst után egy KEK győzelemmel vigasztalódtak…

A bronz tehát már megvan a hajdúságiaknak, ám három bajnokit még le kell játszaniuk, az elsőt rögtön a Siófok ellen, mely nagyon nehéz helyzetben van a folyamatos problémák miatt. - Ahogyan az utóbbi időben, úgy most a Debrecen ellen is meghatározó lesz az elérhető játékosok névsora, úgy tűnik, hogy újabb kulcsember dőlt ki, így ezúttal nem vagyok túlságosan bizakodó – nyilatkozta Uros Bregar a klub honlapján. Nem a legjobb előjel mindez valóban, ráadásul – mint a tréner is elmondta - ellenfelük hazai környezetben különösen erős. Ebben a szezonban csak a Ferencvárosnak sikerült bajnoki (23-29), illetve kupameccsen (22-30) nyernie a Hódos Imre Sportcsarnokban. Nemzetközi találkozón sikerült még egy döntetlent kiharcolnia a román Magura Cisnadieinek (22-22), mely hazai pályán nyerve el is búcsúztatta a piros-fehéreket az EHF Kupától.

Nehéz dolga lesz a balatoniaknak a brazil Costa mellett hat magyar felnőtt – Csapó, Bordás, Hornyák, Planéta, Tóvizi, Vámos Petra – egy junior – Vámos Mira és két ifi – Csernyánszki, Panyi – válogatottal felálló ellenfelével szemben. Utoljára 2020 januárjában győztek a Cívis városban, ahol a legutóbbi két bajnokijukat elbukták. Nehezebb összecsapás lesz, mint a Kiss Szilárd Sportcsarnokban volt márciusban, amikor félidőben még vezettek (10-8), ám a végén kettővel kikaptak (21-23). A siófokiaktól akkor játszott még Holta, Jezic, Lakatos, Puhalák, a vendégeknél viszont nem volt Vámos Mira, Kovács, Planéta, Yezhykava. Most viszont pont fordítva lesz! Sőt, mint Uros Bregar elmondta, még egy kulcsembere hiányozni fog, ami tovább csökkenti az esélyeiket…

Kár mindezért, hiszen az „élet” adott egy lehetőséget számukra a Mosonmagyaróvár meglepő szombathelyi döntetlenjével. Az óváriak is vannak gondkaik ebből is látszik, akiknél például Tóth és Lancz is sérült… Két klub jelenleg azonos ponttal áll a tabellán, balatoniak a Debrecen, Alba, Vasas trióval találkozónak idegenben, míg az MTE a Budaörsöt fogadja, majd megy Vácra és az Alba ellen zár otthon.