Jobban kezdetek a sereghajtó vendégek, akinek még volt matematikai esélyük a bennmaradásra, egy szerencsés góllal meg is szerezték a vezetés, egy indításnál ugyanis Deutsch beragadt, így Molnár a kapuig vezethette a labdát és Szmola mellett a hálóba passzolt (0-1). A házigazdák harminc perc után adtak „életjelet” magukról, Horváth Péter tekert jobbról, tizennyolc méterről, ballal a felső lécre! Az egyenlítés is neki volt köszönhető, egy gyors labdakihozatal után Eördögh ugratta ki a támadót, aki egy „visszacsellel” elfektette Fényest és a Tóth mellett a hálóba lőtt (1-1). Gyorsan végigvitt, remek akció volt, ami hazai tizenhatostól indult! Ez már a hetedik gólja volt Horváth Péternek, aki ezzel - a Vasashoz távozott Cipfel egyetemben – a csapat házi gólkirályaként fejezte be a bajnokságot.

A fordulás után egy másik meccs kezdődött, már egyértelműen a siófokiak akarta érvényesült, tempót váltottak, felgyorsultak, agresszívabbá váltak és Medgyesi vezetésével rengeteg problémát okoztak a budaörsieknek. Levegőben lógott a hazai találat, ám vagy Baloghék céloztak rosszul, vagy Tóth védett remekül. Az utóbbi egy bravúrt is bemutatott, amikor Medgyesi kiugratása után megfogta Eördögh ziccerét, aki egy az egyben vezette rá a játékszert. A cserék után némileg csökkent a nyomás a vendégeken, ám a szünet utáni teljesítményével mindenképp kiérdemelte volna a három pontot a BFC Siófok.