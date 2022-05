Az utóbbi két mérkőzését elveszítette a Kaposvári KK a férfi kosárlabda NB I./A középházában, így visszacsúszott a negyedik, összesítésben pedig a kilencedik helyre. Az arénában kikaptak a Naturtex-SZTE Szedeáktól, majd Oroszlányban szenvedtek vereséget Nikola Lazics vezetőedző tanítványai. Vár azonban még két összecsapás rájuk, ráadásul a szombaton 18 órakor kezdődő Kecskemét és a jövő szerdai Debrecen ellenit is hazai pályán vívják, azaz van még esélyük bejutni a legjobb nyolc közé, sőt.

– A Szeged és az OSE ellen is kevés energiával játszottunk és a védekezésünk is elmaradt attól, mint ahogyan például az alapszakasz végén teljesítettünk – fogalmazott Puska Bence, a Kaposvári KK saját nevelésű játékosa. – Az előző két találkozón kilencven pont felett kaptunk, ezt mindenképpen ki kell javítanunk.

A sorsolás úgy hozta, hogy az utolsó két játéknapon a Kaposvár Arénában lépnek pályára a somogyiak. Az elsőn az a KTE érkezik, melytől idegenben hosszabbításban szenvedtek vereséget.

– Nagyon kemény meccs volt, ahogy a szombati is az lesz, pláne azért, mert egy mindent eldöntő találkozó lesz – hangsúlyozta Puska Bence. – Hiszen két diadalra van szükségünk ahhoz, hogy bejussunk a legjobb nyolc együttes közé. Talán a DEAC elleni egy kicsivel könnyebb lehet, ám csak akkor, ha jól játszunk, de mindkét mérkőzésen maximális koncentrációra lesz szükségünk. A kecskemétiek ellen nem lesz elég csak a védekezésen javítani, a támadásokra is nagyon oda kell figyelnünk, persze úgy könnyebb, ha ki tudjuk védeni a támadásaikat, s gyorsindításokból kosarakat tudunk szerezni.

Az OSE-meccs után másnap már edzés várt a csapatra, hiszen nagyon sűrű a program, szerda-szombat ritmusban jönnek az erőpróbák.

– Természetesen a szakmai vezetés ügyel arra is, hogy meglegyen a megfelelő regenerációs idő is – tette hozzá.

A cél természetesen továbbra is a rájátszás, s két győzelem esetén, ha úgy alakul a többi eredmény, akkor feljebb is léphet az együttes.

Puska Bence végül üzent a szurkolóknak is. – Köszönjük szépen az eddigi támogatást, nagyon sokat jelentett nekünk. – Ha szurkolnak nekünk, akkor jobban megy a játék, ők pedig ezt látva, rátesznek még egy lapáttal. De ezért nekünk is ugyanúgy tenni kell.

Az utolsó két forduló párosítása. Szombat, 18 óra: Kaposvári KK–Duna-Aszfalt-DTKH Kecskemét. Szerda, 18 óra: Naturtex-SZTE-Szedeák–MVM-OSE Lions, Kaposvári KK–DEAC-Tungsram. A DEAC-Tungsram–Naturtex-SZTE-Szedeák-mérkőzést pénteken rendezték, s a lapzártánk után ért véget.





Fotó: L. R.