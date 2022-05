Remélhetőleg a balatoniak veretlenségi szériája lesz az, ami folytatódni fog...

A papírforma hazai sikert ígér, egyrészt Szombathelyen is a Siófok nyert (2–1), másrészt a Révész utcában csak a Kecskemét tudott győzni, mely a nyolcvanhetedik percben még hátrányban volt Kiss találta után. Érdekesség, hogy tizenöt fordulót követően a zöld-fehérek vezették a másodosztályt, azóta húsz (!) pontot vertek ellenfelükre Domján Attila tanítványai! A szombathelyi lejtmenet egy Vasas elleni idegenbeli és egy Siófok elleni hazai vereséggel vette kezdetét…

A téli szünet utáni teljesítményük különösen gyenge, pedig januárban az élvonalból igazoltak (Lencse, Stieber), és a szakmai stábot is megerősítették Mészöly Gézával. A tavaszi tabellán mindezek ellenére is tizennyolcadikok tíz rúgott góllal, tizennégy ponttal, utóbbinál kevesebbet csak a Dorog szerzett, hetet. Optimizmusnak ettől függetlenül nincsenek híján, hisz Németh edző a Vasas elleni találkozójuk előtt arról beszélt a megyei lapnak, hogy nincs rajtuk nyomás, az ötödik helyet szeretnénk elérni a bajnokság végén. Akkor öt pont volt a hátrányuk a Siófokkal szemben, most hét! Az utóbbiaknak már nem hátra, hanem előre kell tekinteni, hisz négy pontra vannak a Szegedtől, mely Pécsre utazik, ami nem lesz egy könnyű kis kirándulás.

– Ha olyan hozzáállással és harci kedvvel futballozunk, mint legutóbb a Vasas ellen, akkor győzelemmel térhetünk haza a Balaton-parti városból – nyilatkozta Németh Szabolcs a Haladás futballmagazinjának, aki szerint a somogyiak kellemetlen ellenfelek, erőltetik a párharcokat, már a középpályán megpróbálnak labdát szerezni, és van egy-két kimondottan ügyes futballistájuk. Nyerni jönnek tehát, amire van is némi esélyük, mert kezdenek egyenesbe jönni, a legutóbbi három bajnokin öt pontot szereztek kapott gól nélkül. Idegenben pedig kifejezetten jók, tavasszal Győrben, Békéscsabán, Szegeden, Tiszakécskén, Budaörsön, Csákváron sem kaptak ki, csak Ajkán. Z. K.





Fotó: N. A.