Május nyolcadika nagy nap lesz Kaposvár életében; ugyanis a somogyi megyeszékhelyről rajtol el a Giro d’Italia harmadik szakasza. A sportbarátokat azonban aznap nem csak a Kossuth téren, a Városligetben is remek szórakozási és kikapcsolódási lehetőséggel várják. Vasárnap rendezik ugyanis az első Kaposvári Sport és Művészeti Fesztivált. A programok délelőtt 10-től egészen 16 óráig tartanak majd.

Bemutatkoznak a város sport- és művészeti egyesületei, társulatai, valamint kulturális intézményei. Lesznek bemutató tréningek, az edzők válaszolnak az érdeklődők kérdéseire, sőt, akár ki is próbálhatják a különböző sportágakat a fiatalok. A kilátogatók élsportolókkal is találkozhatnak, ott lesz például az áprilisi, budapesti birkózó-Európa-bajnokságon aranyérmes Fritsch Róbert is.

A Liszt Ferenc Zeneiskola is várja az érdeklődőket a sátránál, ahol a kiállított hangszereket ki lehet próbálni, de be is lehet iratkozni. A fesztivált a Kaposvári Fúvószenekar műsora nyitja meg. A Takáts Gyula könyvtár is kitelepül, s a kölcsönzés mellett beiratkozni, sőt társasozni is lehet.

A fesztivál területén lesz egy színpad, ahol egymást érik a bemutatók, előadások. Egyebek mellett rövid beszélgetésekben bemutatkoznak a sportcsapatok, illetve fellépnek a Roxínház és a Liszt Ferenc Zeneiskola tanítványai. A Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság bűnmegelőzési osztálya is ott lesz a Városligetben, BikeSafe-regisztrációt tartanak.

Garantált, hogy a Giro d’Italia rajtjáról sem fog senki lemaradni, ugyanis kivetítőn közvetítik a szakasz eseményeit, a mezőny pedig a fesztivál területe mellett a Vásártéri úton halad el fél egy körül, így élőben is láthatják majd a világsztárokat.

Akik ott lesznek a Városligetben

Kaposvári Kosárlabda Klub; Fino Kaposvár SE; 1. MCM-Diamant Kaposvár NRC; Kaposvári Vízilabda Klub; a Kaposvári Sportközpont és Sportiskola úszószakosztálya; a Kaposvári Sportközpont és Sportiskola birkózószakosztálya; a Kaposvári Sportközpont és Sportiskola dzsúdószakosztálya; a Kaposvári Sportközpont és Sportiskola atlétika-szakosztálya; a Kaposvári Sportközpont és Sportiskola röplabdaszakosztálya; a Kaposvári Sportközpont és Sportiskola jégkorongszakosztálya; a Kaposvári Sportközpont és Sportiskola kosárlabda-szakosztálya; Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia; Kaposvári Bástya Sportegyesület; Crystal SC; LSC Ritmikus Gimnasztika SE; Bakó-Sas Fitnesz SE; BNK Tánc Sportegyesület; Ametiszt Tánc-Sport Egyesület; NDC; Takáts Gyula könyvtár; Liszt Ferenc Zeneiskola; Roxínház.





Fotó: Lang R.