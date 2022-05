A NEKA-tréner, Sótonyi László megfogalmazása szerint megoldotta a házi feladatot a Magyar Kupa-győztes, Bajnokok Ligája Final Four-résztvevő Telekom Veszprém, mely kilenccel legyőzte az újoncot Balatonbogláron. Az összecsapásukat a NEKA élvonalba jutott csapatának Békéscsaba elleni szezonzárója vezette fel, melyen Bohus Bea tanítványai nagy küzdelemben – Kajdon–Faragó-duó nélkül – Zaj tizenöt védésének, illetve Csikós nyolc góljának is köszönhetően eggyel legyőzték (22-21) a következő szezonban szintén élvonali riválisukat. A csabaiak elleni játékoskeret átlagéletkora 18 év volt, ami tovább növeli a boglári siker értékét.

A lányok után a fiúk sem teljesítettek rosszul, hisz a szünetben még vezettek (17-16) a két nappal korábban még Aalborgban, a Bajnokok Ligája-találkozót játszó Telekom Veszprémmel szemben. Az első 11 percben csak Stranigg és Papp találtak be, aztán Sisa, Kecskés, Simotics, Krakovszki Bence és Fekete is megtalálta az utat a bakonyiak hálójához. Stranigg öttel zárta ezt a 30 percet, a kapuban Palasics pedig hét védéssel.

A szünetben Ilics edző helyretette csapatát, pontosabban azok védekezését, hisz az elsőben kapott 17 után a másodikban csak hétszer találtak be nekik az akadémisták, Stranigg négyszer. A tízzel megnyert (17-7) második félidőben a fiatal Lukács Péter volt náluk a legjobb támadásban, aki ötig jutott, a boglári oldalon a kilenc akciógólt jegyző Stranigg Jánosnak ez volt a hazai búcsúja, a következő szezonban már a Fejér-B. Á. L. Veszprém játékosa lesz.

– Örömmel térek vissza Veszprémbe, mert nagy motivációt jelent, hogy a nemzetközi kupában játszhatok – nyilatkozta a bogláriak 27 éves átlövője, aki erőnléti edzőként is dolgozik Sótonyi László szakmai stábjában. – Fiatalok alkotta magyar csapatba érkeztem, mint amilyen a NEKA is volt. Bízom abban, hogy az új szakmai stábbal még előrébb léphetünk új csapatommal.

K&H férfi kézilabda liga – 25. forduló

Nemzeti Kézilabda Akadémia – Telekom Veszprém 24–33 (17–16)

Balatonboglár, NEKA Csarnok, 650 néző. Vezette: Bujdosó M., Horváth V.

Nemzeti Kézilabda Akadémia: Palasics – Kiss A., Temesvári, Mikita B., Papp T. 4, Stranigg 9, Sisa 3. Csere: Takács Á. (kapus), Dely, Kecskés 1, Simotics 1, Szabó Á. 1, Fekete D. 3, Krakovszki B. 2 (1), Jajic. Vezetőedző: Sótonyi László.

Telekom Veszprém: Cupara – Marguc 3, Yahia 2, Lékai 1, Nilsson 1, Nenadic, Manaskov 6 (1). Csere: Corrales (kapus), Blagotinsek 1, Strlek 1, Lukács P. 7, Maqueda 2, Ligetvári 2, Sipos 3, Dörnyei 2, Ilic Z. 2. Vezetőedző: Momir Ilic.

Hétméteresek: 1/1 (1/1), illetve 2/1 (1/1).

Kiállítások: 2(–) perc, illetve 2(2) perc.