Hazánkban tizenöt helyszínen, köztük a kaposvári Cseri parkban is rótták a köröket a futók az Országos Futópálya-építési program keretében átadott rekortán borítású pályákon, hogy a nyolc órás etap végén kiderüljön, hogy melyik település a legsportosabb. Kaposvár jó eséllyel pályázatott erre, hiszen az előző évben sokáig haladt az élen, s végül a második helyen zárt. A szervezők ezúttal is százakat mozgattak meg, s igazi majális hangulatot varázsoltak a Cseri parkba, ahol nemcsak a futók, hanem az őket elkísérő családtagok is találhattak maguknak kikapcsolódási lehetőséget.

– A versenybe bármikor be lehetett kapcsolódni, s egy ember, akár többször is elindulhatott az egy kilométeres távon – mondta Péter Attila, a futóverseny kaposvári főszervezője. – Egyesületeket, sportszervezeteket, oktatási intézményeket és munkahelyeket is megkerestünk, hogy csatlakozzanak a rendezvényhez. A futók folyamatosan érkezetek, s az első ezer kilométert már két és fél óra alatt elértük, így bíztunk benne, hogy sikerült megdönteni a tavalyi, több mint 3000 kilométeres eredményt. Azt a célt tűztük ki, hogy idén is a dobogón szeretnénk végezni, hiszen az első három helyezett pénzdíjazásban részesül, amelyet a kaposvári Mélyben és Reményben Alapítványt számára ajánlottunk volna fel.

A kilométerfalásban Pintér Rómeó, alpolgármester is részt vett.

Hetedik lett Kaposvár

A somogyi megyeszékhelyen 292 futó állt rajthoz, akik összesen 2493 kilométert teljesítettek, ezzel a város a hetedik helyet szerezte meg a települések közötti rangsorban. Az élen Dabas végzett, ahol 797 induló 4841 kilométert tett meg. A rendező, Szabadidősport- Eseményszervezők Országos Szövetsége a városok közti verseny mellett, helyszínenként a három legtöbb kört teljesítő futót is díjazta egy 25.000, 15.000 és 10.000 forint értékű sporteszköz-utalvánnyal.

A Cseri parkban Kormos Edina végzett az élen, aki 75 kört teljesített, őt Tankó Adorján követte 64 kilométerrel, míg Schneider Tibor 60 körrel zárt a harmadik helyen.