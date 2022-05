Megdőlt a nevezési rekord a győri versenyen, a Kadler Gusztáv Maraton Magyar Bajnokságon 2092 versenyző, míg a Graboplast Masters Maraton Magyar Bajnokságon 223 kajak-kenus állt rajthoz. Előbbire 81, míg utóbbira 48 egyesület sportolói utaztak el, hogy magyar bajnoki címmel térjenek haza.

A Kaposvári Vízügyi SC 14 sportolót indított. Masters kategóriában Csima Ferenc két számban indult, s mind a kettőt megnyerte. Szerafin Zsófia közel állt az aranyéremhez, azonban a végén három másodperccel lemaradt Horváth Majától, aki 1:22:37-es idővel ért célba.

– Szerafin Zsófia az éppen regnáló világbajnokkal hatalmasat küzdve 2. helyen ért célba, csak az utolsó száz méteren dőlt el az arany – mondta Faludy András, a Kaposvári Vízügyi SC vezetőedzője. – Végig taktikusan versenyzett, a nagy maratonisták is elismerően nézték a futamát. Ezzel az eredménnyel kvalifikálta magát a dániai Európa-bajnokságra. Azt még nem tudjuk, elindul-e rajta, mivel pont abban az időpontban rendezik a síkvízi világbajnokság válogatóját. A következő hetek feladata lesz, hogy felmérjük, melyik verseny lesz a legideálisabb számára.

A Siófoki Kajak-Kenu SE nagy csapattal indult el Győrbe, 4 masters versenyző mellett 28 ifjú kajakos is rajthoz állt. A balatoniak előbbiben értek el kiemelkedő eredményeket, hiszen 2 arany mellett 3 ezüstöt is bezsebeltek. A kaposvári Sarkpont Kajak-Kenu és Quadratlon SE egy sportolója állt rajthoz masters (45–49 éves korosztály) kategóriában. Horváth Attila bronzérmet nyert.

A Siófoki Kajak-Kenu SE dobogósai: K-2 férfi masters (45–49), 10 km: 1. Varga Gábor, Varga Zoltán. K-2 férfi masters (35–39), 10 km: 1. Németh Ádám, Kovács Tamás. K-1 férfi masters (45–49), 10 km: 2. Varga Gábor. K-1 férfi masters (40–44), 10 km: 2. Varga Zoltán. K-1 férfi masters (35–39), 10 km: 2. Németh Ádám.

A Kaposvári Vízügyi SC dobogósai: K-2 férfi masters (50–54), 10 km: 1. Csima Ferenc, Siha Zsolt (Kis-Tisza VSE). K-1 férfi masters (50–54), 10 km: 1. Csima Ferenc. MK-2 női gyermek U12, 5 km: 4. Kuzma Lujza, Tóth Filoména. K-1 férfi serdülő U15, 15 km: 3. Skobrák István. K-1 női ifjúsági U17–U18, 18 km: 2. Szerafin Zsófia Sára.

A Sarkpont Kajak-Kenu SE dobogósa: K-1 férfi masters (45–49 évesek), 10 km: 3. Horváth Attila.



Fotó: Lang Róbert