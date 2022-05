A hagyományokhoz híven ebben az évben is Vígh Sándor emléktáblájának koszorúzásával vette kezdetét az egyre nívósabb emlékverseny, melyre Schmidt Gábor, a Magyar Kajak-Kenu Szövetség elnöke is ellátogatott, s Kadler Viktorral a maraton válogatott vezetőedzőjével együtt figyelte a feltörekvő generáció küzdelmeit.

A szombati hosszú versenyszámok után a vasárnapi ragyogó napsütésben elsőként egy úgynevezett short race-n álltak rajthoz a fiatalok, akikre egy kör evezés után várt a part mentén kialakított rövid futószakasz, majd gyorsan ültek is vissza a hajóba, hogy teljesítsék az újabb köröket az összesen 3,4 kilométeres távon.

Délután már a klasszikus kajak-duatlon számokon eveztek és futottak a régió klubjaiból érkezett versenyzők, akik közül a hazaiak, a Kaposvári Vízügyi SC, illetve a Siófoki Kajak-Kenu SE sportolói ezúttal is kiemelkedtek eredményeikkel.

– Kaposváron kezdődött számunkra a versenyszezon, ahová 28 sportolóval érkeztünk – mondta Varga Gábor, a Siófoki Kajak-Kenu SE vezetőedzője. – Ez egy összetett verseny, hiszen kajakozásból és futásból áll, amire nem készültünk külön. A gyerekek viszont várták ezt a versenyt, s a futástól sem ijedtek meg, illetve attól sem, hogy ki és be is kell szállni a hajóba. Eredményeket nem igazán tűztünk ki, inkább a kiesebb korosztálytól vártam a dobogós helyezéseket.

Varga Gábortól megtudtuk, hogy a siófokiakra a következő megméretés Tolnán vár majd, ha a vízállás engedi, azt követően pedig Győrbe utaznak majd a maraton magyar bajokságra.

– Skobrák István futása kalandosra sikerült, hiszen nem tudta rendesen felvenni a cipőjét, emitt a sokadik helyről vágott neki a távnak, de ledolgozta hátrányát és első helyen végzett az U15-ösök mezőnyében – elevenítette fel az egyik aranyérem történetét Faludy András, a Kaposvári Vízügyi SC vezetőedzője. – A kisebb korosztályban szinte mindenki dobogóra tudott állni. Az ifiknél pedig Ipoly-Várkonyi Zétény a harmadik helyre tudott bejönni egy remek versenyzés után, míg Szerafin Zsófia megnyerte ezt a korosztályt.

A somogyi vonatkozású dobogós eredmények

K-1 férfi ifjúsági U17-U18, 3,4 km: 3. Ipoly-Várkonyi Zétény (Kaposvár).

K-1 női ifjúsági U17-U18, 3,4 km: 1. Szerafin Zsófia (Kaposvár).

MK-1 férfi gyermek U10, 2000 m: 3. Bajzik Péter (Kaposvár), 5. Dósa Levente (Siófok).

MK-1 női gyermek U10, 2000 m: 3. Tóth Leonóra (Kaposvár).

MK-1 férfi gyermek U12, 2000 m: 4. Kohulák Máté Tibor (Kaposvár), 6. Csongrádi Hunor (Siófok).

MK-1 női gyermek U12, 2000 m: 1. Monostori Réka Rozi (Siófok), 2. Kuzma Lujza (Kaposvár), 3. Tóth Filoména (Kaposvár).

MK-1 férfi kölyök U13, 2000 m: 2. Scherk Tamás (Kaposvár).

MK-1 női kölyök U13, 2000 m: 3. Bajzik Anna (Kaposvár), 5. Csapó Izabella (Kaposvár).

K-1 női kölyök U14, 2000 m: 4. Karádi Katalin (Siófok).

K-1 női kölyök U13, 2000 m: 2. Babos Viktória (Siófok).

C-1 férfi kölyök U13, 2000 m: 1. Szerafin Mátyás (Kaposvár).

K-1 férfi kölyök U13, 2000 m: 2. Kosztyán Patrik (Siófok).

K-1 férfi kölyök U14, 2000 m: 3. Mándli Csongor (Kaposvár), 5. Horváth Benedek (Siófok).

K-1 férfi serdülő U15, 2000 m: 1. Skobrák István (Kaposvár), 4. Szabó Ádám (Siófok), 5. Malkó Ákos (Siófok), 6. Tóth Bertalan (Kaposvár).

K-1 női serdülő U15, 2000 m: 5. Benedek Luca (Siófok).

K-1 férfi serdülő U16, 2000 m: 1. Domonkos Barna (Siófok).

K-1 női serdülő U16, 2000 m: 2. Vásári Eszter (Siófok), 4. Almásy Noémi (Siófok).