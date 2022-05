Minden bizonnyal pirosbetűs ünnepként kerül be a csütörtöki nap a kaposvári kosárlabdabarátok naptárába, hiszen olyan dolog történt a Kaposvári KK életében, melyre közel két évtizede nem volt példa. Ugyanis újra lesz névadója a csapatnak: a következő szezonnak Kométa-Kaposvári KK néven fut majd neki a kétszeres bajnok, egyszeres Magyar Kupa-győztes együttes.

– Olyan jeles nap elé érkeztünk, melyre nagyon vártunk – hangsúlyozta Puska Zoltán, a Kaposvári KK ügyvezetője a csütörtök délutáni sajtótájékoztatón. – A klub történetének elmúlt húsz évében nem volt változás a névadásban, büszkén jelenthetem, mostantól ez megváltozik. Szponzori szerződést kötünk a Kometa 99 Zrt.-vel és névadó támogatóként fogunk a következő évadban együttműködni. Nagyon bízom benne, hogy Kométa-Kaposvári Kosárlabda Klubként olyan sikereket fogunk elérni, melyek nemcsak a csapatnak, hanem a vállalatnak is növeli az értékét. Úgy fogjuk képviselni ezt a nevet, hogy büszkén tekintsenek ránk ők is.

A városunk azt tűzte ki célul, hogy 2030-ra a kaposváriak legyenek az ország legegészségesebb polgárai – fogalmazott Szita Károly, Kaposvár polgármestere. – Olvastam egy kutatást, mely szerint az egészség 43 százalékban attól függ, milyen életmódot folytatunk, 19 a genetika, 27 a természeti környezet, a miliő, a stressz, s csupán 11 az, milyen az egészségügyi infrastruktúra. Azaz meghatározó az életmód és azon belül is a mozgás, ezért egy olyan sportkoncepciót vázoltunk fel az elkövetkezendő évekre, mely ezt a célt szolgálja: a mozgás megszerettetését és örömét. Bevisszük az óvodákba, iskolákba, oktatási intézményekbe szervezett formában a sportot, azért, hogy ha egy szülőnek nincs ideje, vagy ambíciója hozzá, hogy mozogni vigye a gyermekét, akkor is legyen sportolási lehetőségük a fiataloknak, akikkel így meg is lehet szerettetni a sportot.

– Innét indul a diáksport, melyből lesz, aki az utánpótlás felé indul, de akadnak majd olyanok is, akik maradnak a szabadidősportnál, ám megkedvelték a mozgást – tette hozzá Szita Károly. – A tehetségek mennek tovább az élsportba, a többiek pedig a szabadidő- és tömegsportba, de az biztos, hogy mozogni fognak. Mert úgy nőttek fel, hogy ezt a lehetőséget biztosítottuk nekik. Ezért nem állítható szembe az élsport az utánpótlással, a diáksporttal. Ám az élsportolók serkentik ezt a folyamatot, húzzák felfelé azt a lehetőséget, hogy minél többen sportoljanak. Itt volt nálunk a Giro d’Italia, garantálom önöknek, hogy egy-két hónapon belül sokkal több biciklis lesz a városban – a kisgyerektől egészen az idősebbekig –, s erről szól az élsport és a sportkoncepció is. Ne felejtsék, 43 százalék! Nem az orvosi rendelők, a kórházak felszereltsége, a legtöbb: az életmód. S ezért is vagyok hálás Giacomo Pedranzininek, mert ezen városi idea mögött van, s nem csupán mögötte, hanem mellett és néha pedig előtte is. A személyisége is olyan, hogy támogatja az egészséges életmódot, teszi ezt többek között a termékeivel és a mozgás ösztönzésével is. Nagy szerepe volt abban, hogy Kaposvárra jött az olasz kerékpáros körverseny és támogatja a kaposvári sportot is, amiért szeretnék neki köszönetet mondani.

Szita Károly megígérte Giacomo Pedranzininek, hogy a következő szezonban sokkal jobb eredményt ért el az együttes, mint most. – Nagyon jó az utánpótlásunk, több játékost is be tudnak építeni a csapatba – tette hozzá.

– Kaposvár az otthonunk és ahogy Szita Károly is fogalmazott: az a cél, hogy 2030-ra a megyeszékhely legyen a legegészségesebb város Magyarországon – emelte ki Giacomo Pedranzini, a Kometa 99 Zrt. ügyvezető tulajdonosa. – Ahhoz, hogy ezt el tudjuk érni, motiválni kell a felnőtteket, a gyerekeket, hogy mozogjanak és egészségesen éljenek. S a sikerért közösen tudunk tenni, a Fino-Food a férfi, a 1. Magyar Cukor Manufaktúra pedig a női röplabdázókat támogatja. Ezért úgy döntöttünk, hogy – közösen a várossal – támogatni fogjuk a férfikosárlabdát. Biztosak vagyunk abban, hogy sikeres lesz az együttműködés, de ehhez az is kell, hogy motiváljuk a fiatalokat, hogy minél többen kosárlabdázzanak, sportoljanak. Sok sikert kívánok az együtteseknek és köszönöm a lehetőséget.



Vereséggel, de szépen búcsúzott a somogyi együttes a bajnoki szezontól

Kaposvári KK–DEAC-Tungsram 82–91 (24–20, 20–19, 21–27, 17–25)

Kaposvár Aréna. V.: Praksch P., Tőzsér D., Csabai-Kaskötő B.

Kaposvári KK: Krnjajski (16/6), Diggs (15/9), Puska B. (6), Hendlein (12/6), Csorvási (12). Csere: Plézer (4), Bogdán B. (11/3), Paár M. (6), Antalics D. (-). Vezetőedző: Nikola Lazics. Edzők: Szőke Balázs és Filipovics Gordan. DEAC-Tungsram: Kerpel-Fronius G. (4), Polyák (11/9), Drenovac (21), Valerio-Bodon (14/6), Dzseletovics (19/3). Csere: Neuwirth (3/3), Aska (12), Balázsi (2), Gáspár M. (5), Kiss K. (-), Udemezue (-). Vezetőedző: Berényi Sándor. Edzők: Lekli József, Andjelko Mandics.

A mérkőzés alakulása. 2. perc: 4–0, 4. perc: 8–4, 7. perc: 16–13, 8. perc: 20–13, 10. perc: 24–20, 12. perc: 28–20, 14. perc: 31–26, 16. perc: 35–34, 18. perc: 40–37, 20. perc: 44–39, 24. perc: 54–51, 26. perc: 54–56, 31. perc: 67–66, 35. perc: 71–76, 40. perc: 82–89.

Nikola Lazics: – A Debrecenben aratott győzelemnél még volt egy abszolút stabil szezonunk. Nem gondoltam volna, hogy megállunk. Sajnálom, mert tudom, mindenki azt szerette volna, hogy a Kaposvár hét év után bejusson a rájátszásba. A meccsen már az egyik oldalon sem volt fontos az eredmény. Lehetőséget tudtunk adni a fiatal játékosoknak. Köszönjük a nézőknek a támogatást, akik kint voltak igazi szurkolók.

Berényi Sándor: – Nagyon nehéz volt felkészülni a meccsre, sejtettük, hogy a Kaposvár sem teljes kerettel áll ki. Nálunk is több hiányzó van. Az U23-as csapatunk Győrben játszott és szép teljesítménnyel szerzett bronzérmet. Nagy kihívás volt, hogy akik ott közel negyven percet játszottak, azokra vigyázzunk. Sikerült megtalálni az egyensúlyt. Többször is a győzelem kapujában voltunk ilyen összetételű csapattal is, végre sikerült legalább így befejezni a szezont.



Fotó: Lang Róbert