A játékosok – érthetően – csalódottak voltak a találkozó után, ám vár még rájuk egy összecsapás, hiszen szerdán 18 órától a DEAC-Tungsram alakulatával mérik össze erejüket és tudásukat Hendlein Rolandék. Mivel a kilencedik, tizedik helyezettnek befejeződik a 2021/2022-es kiírás, így mindkét félnek ez lesz az utolsó fellépése ebben a szezonban. Abban pedig biztosak lehetünk, hogy szeretne szépen búcsúzni a szurkolóktól és a pontvadászattól is a somogyi együttes, mely mindent meg fog majd tenni a győzelem érdekében.

A kaposváriak a középházban oda-vissza kikaptak a Naturtex-SZTE Szedeáktól és a Duna Aszfalt-DTKH Kecskeméttől, az MVM-OSE Lionst az arénában ugyan legyőzték, de Oroszlányban hatalmas pofonba szaladtak bele. A Debrecen ellen idegenben sima diadalt arattak, s ennek a meccsnek a visszavágója jelenti majd a bajnokság végét mindkét gárdának, hiszen az már eldőlt, hogy a hajdúságiak a tizedik, míg a somogyiak a kilencedik helyen zárnak.

A középszakaszban a legnagyobb problémát két dolog jelentette, pláne a második körben, az egyik az, hogy alaposan belealudtak a meccs elejébe, s akkora hátrányba kerültek, hogy onnan már nem nagyon volt visszaút, hiszen már a felzárkózás nagy erőfeszítésekbe került. A másik pedig a rengeteg kapott pont: Oroszlányban 101, a Szegedtől hazai pályán 96, Kecskeméten pedig 92 egységet kaptak. Még annak ellenére is, hogy az alapszakasz végére nagyon összeállt a Hilliardék védekezése.

Ezúttal az a DEAC érkezik, mely három győzelemmel kevesebbet szerzett a bajnokság során, mint a Kaposvári KK. A szezon előtt a szakemberek úgy ítélték meg, hogy ott lehetnek a tabella elején, sőt akár az érmes helyezésekbe is beleszólhatnak. Nem így alakult, persze ennek több összetevője is van, az egyik ilyen lehet a sérülések.

A Kaposvári KK vezetése nemes gesztust tett a szurkolók felé, akik a hazai és az idegenbeli meccseken is ott voltak a csapat mellett, hiszen ingyenes lesz a találkozó. Molnár G.





Fotó: Lang R.