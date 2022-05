Kecskeméten ugrottak medencébe a hétvégén a Kaposvári 1.MCM-Diamant Adorján SE versenyzői, akik a Hungarian Finswimming Open és Poseidon Kupán mutatták meg felkészültségüket.

– Ez volt a szezonban az utolsó versenyen, ahol szintet lehetett úszni az idei év világversenyeire, így egyben válogató is volt, melyen a versenyzők be tudták biztosítani a helyüket a korosztályos és felnőtt válogatottban – tudtuk meg Kovács Lászlótól, a Kaposvári 1.MCM-Diamant Adorján SE mesteredzőjétől. – Az már korábban biztossá vált, hogy egyesületünk sportolói közül Hamlin Matthew részt vehet a július 8. és 9. között, az Amerikai Egyesült Államokban megrendezésre kerülő Világjátékokon a férfi 4x50 és 4x100 méteres felszíni váltó tagjaként. Ezen a versenyen pedig bebiztosította a helyét a kolumbiai világbajnokságra utazó csapatban is. A júliusi 18. és 23. között rendezett világeseményen Matthew a férfi 4x100 és 4x200 méteres felszíni váltóban fog versenyezni. Csapattársa, Lengyeltóti Bence szintén kvalifikálta magát a kolumbiai megméretésre, melyen két egyéni számban, 200 és 400 méteres uszonyos gyorson fog vízbe ugrani.

A Kaposvári 1.MCM-Diamant Adorján SE úszói összesen tíz arany-, tizenhárom ezüst- és nyolc bronzérmet szereztek a kecskeméti viadalon, amivel a tizenhat egyesületet több száz sportolóját felvonultató rangos verseny éremtáblázatának ötödik helyén zártak.

– A verseny után a június 20-26. között megrendezésre kerülő lengyelországi junior Európa-bajnokságra egyesületünk két sportolója kapott meghívót – tette hozzá Kovács László. – Posza Dorina a 100 és 400 méteres női búvárúszó versenyszámokban, míg Szabó Száva Hargita a 400 méteres női uszonyos gyorson fogja magát megmérettetni.





A Kaposvári 1. MCM-Diamant Adorján SE dobogósai

Aranyérmesek

Serdülő korosztály. Antalicz Anna: 200 m uszonyos gyors. Fehér Erik: 50 m uszonyos gyors, 100 m uszonyos gyors. Tajti Sára Kata: 200 m felszíni úszás, 400 m felszíni úszás.

Junior korosztály. Posza Dorina: 100 m búvárúszás, 400 m búvárúszás. Szabó Száva Hargita: 400 m uszonyos gyors.

Felnőtt korosztály. Lengyeltóti Bence: 400 m uszonyos gyors.

Abszolút. Hamlin Matthew: 200 m felszíni úszás.

Ezüstérmesek

Gyermek korosztály. Szabó Szófia Zolna: 100 m uszonyos gyors, 200 m uszonyos gyors.

Serdülő korosztály. Antalicz Anna: 200 m felszíni úszás. Fehér Erik: 200 m uszonyos gyors. Tajti Sára Kata: 100 m felszíni úszás.

Ifjúsági korosztály. Kovencz Áron: 50 m uszonyos gyors, 100 m uszonyos gyors, 200 m uszonyos gyors, 400 m uszonyos gyors.

Felnőtt korosztály. Semostyán Róbert: 1500 m felszíni úszás.

Abszolút. Hamlin Matthew: 100 m felszíni úszás. Lengyeltóti Bence: 200 m uszonyos gyors. Szabó Száva Hargita: 200 m uszonyos gyors.

Bronzérmesek

Serdülő korosztály. Fehér Erik: 50 m felszíni úszás.

Ifjúsági korosztály. Szalafai Karolina: 50 m felszíni úszás, 100 m felszíni úszás, 50 m uszonyos gyors.

Junior korosztály. Szabó Száva Hargita: 200 m uszonyos gyors.

Felnőtt korosztály. Landor Patrik: 400 m felszíni úszás. Férfi 4x100 m felszíni váltó (Lengyeltóti Bence, Hamlin Matthew, Semostyán Róbert, Landor Patrik). Mix 4x100 m uszonyos gyors váltó (Szabó Száva Hargita, Posza Dorina, Hamlin Matthew, Lengyeltóti Bence).