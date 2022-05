Hosszú böjt volt, de tizenegy nyeretlen bajnoki után győztek újra a bogláriak véget vetve ezzel a tavaly december óta tartó negatív sorozatuknak. Az első félidő nem sikerült túl jól, a vendégek úgy vezettek öttel a szünetben, hogy többek közt kihagytak két hetest, dobtak egy kapufát. Nem volt egy színvonalas harminc perc, amit a két együttes nyolc eladott labdával, hét technikai hibával fűszerezett és ezek nagy részét a házigazdák követték el.

A szünetben Sótonyi edzőnek sikerült alaposan felrázni tanítványait, akik tizenkét perc alatt ledolgozták a hátrányukat, ez idő alatt Stranigg vezérletével annyi gólt dobtak, mint az egész első félidőben, a kapuban pedig Alexa hozta azt, amit Palasics a félidőig. Egy új meccs vette kezdetét, amit már az akadémisták irányítottak, akik előbb a negyvenkilencedikben (23-21), majd az ötvenharmadikban (25-23) is kettővel mentek, de ezen átlendülni a két és fél perccel a vége előtt sikerült a mezőny egyik legjobbjának, Temesvárinak köszönhetően (27-24). Arra a bizonyos i-re pedig Palasics tette fel a pontot Tóth Péter büntetőjének hárításával, a meccset fél perccel a vége előtt Temesvári gólja zárta le (28-25).

A somogyiak az első félidei kilenc után a másodikban tizenkilenc (!) gólt szereztek, az elsőben öten, a fordulás után nyolcan is be tudták venni a veszprémi kaput, Stranigg és Temesvári négyszer-négyszer! Az előbbi végül hat góllal zárt, ami szezoncsúcs, öt volt eddig a legtöbb tőle. Temesvári pedig a legutóbbi Fradi meccs után másodszor dobott ötöt, meg kell említeni még Szabó Ádámot is, ami ezúttal meglőtte első élvonalbeli gólját. Régóta várt, gólerős támadójátékos mutattak a balatoniak, akik legalább ennyit február végén dobtak, az utóbbi hat bajnokin huszonhatnál tovább nem jutottak!

K&H férfi kézilabda liga – 23. forduló

Nemzeti Kézilabda Akadémia – Fejér-B.Á.L. Veszprém 28–25 (9–14)

Balatonboglár, NEKA Csarnok, 400 néző. Vezette: Bócz László, Wiedemann Viktor.

Nemzeti Kézilabda Akadémia: Palasics – Kiss A., Temesvári 5, Mikita B. 1, Papp T. 3, Bendicsek 2, Krakovszki B. 5(3). Csere: Aleksza (kapus), Dely 2, Kecskés, Stranigg 6, Szabó Á. 1, Simotics, Sisa 3. Vezetőedző: Sótonyi László.

Fejér-B.Á.L. Veszprém: Borbély Á. – Tóth P. 4, Széles 2, Fazekas G. 3, Vajda H. 1, Éles B. 2, Hári 5. Csere: Podoba (kapus), Bugyáki, Tóth József 1, Kristóf M. 1, Somogyi 3, Szmetán 1, Seregi 1. Vezetőedző: Éles József.

Hétméteresek: 4/3(1/1), illetve 3/0(2/0).

Kiállítások: 10(6) perc, illetve 8(4) perc.