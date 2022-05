Immáron tét nélkül lépett pályára a Kaposvár Arénában a Kaposvári KK és a DEAC-Tungsram a férfikosárlabda NB I./A középházi középszakaszának utolsó fordulójában. A játéknap előtt ugyanis már eldőlt, hogy előbbiek biztosan a kilencedik, utóbbiak pedig a tizedik helyen fejezik be a pontvadászatot, ráadásul mindkét félnek ez volt az utolsó szezonbeli összecsapása. A somogyiaknál Wayne Martin már nem volt ott a keretben, s arra lehetett számítani, hogy mindkét egyletnél azok kapnak majd kulcsszerepet, akik az idény során kevesebb lehetőséghez jutottak, és így is lett.

Ám akik kifutottak a játéktérre, nagyon odatették magukat, küzdöttek hajtottak a szurkolókért, a csapatukért, Kaposvárért. Aztán érkezett Bogdán Benedek és Paár Márk is, a fiatal irányító azonnal kiharcolt egy faultot és mindegyik büntetőjét értékesítette. Őrizte minimális előnyét a házigazda, melynek minden játékosán látszott, szépen akar búcsúzni a hazai publikumtól. Tettek is egy lépést e felé, miután a szünetre ötpontos fórral vonulhattak.

A fordulás után hamar ledolgozta a hátrányát a DEAC és a vezetést is átvette. Két perccel a harmadik negyed vége előtt – a nézők vastapsa mellett – pályára lépett a 2005-ös születésű Antalics Dániel is, a vendégek pedig egységnyi előnnyel várhatták a zárószakaszt. Mely nagy csatát hozott, ám a végén a vendégek örülhettek. Ennek ellenére a szurkolók pacsizni hívták a játékosokat, akik természetesen eleget tettek a kérésüknek. Ha nem is győzelemmel, de szépen búcsúzott a szezontól a Kaposvári KK.