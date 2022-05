Véget vetette a Haladás a BFC Siófok négymeccses veretlenségi szériájának, ráadásul megérdemelten. Remekül blokkolták a balatoniak támadásépítését, kiválóan akadályozták a labdakihozatalukat, annak feljuttatása a támadó harmadba is nagy nehézséget okozott, ha sikerült, akkor viszont szinte az egész csapat annak vonala mögött volt. Az egész találkozón sok volt Vargáéktól a saját térfélen eladott labda, melyekből remekül építkeztek a vendégek… Az elején Kissnek volt egy nagy helyzete Eördögh jobb oldali centerezése után, ám túlságosan középre ment a lövése, így az elfekvő Verpecz lábbal hárítani tudott. Remek támadás volt, ám ebből több nem akadt… A másik oldalon futószalagon jöttek a helyzetek, Tóth Milán (16.p), majd egy támadáson belül Horváth Rajmund és Tóth Milán lövésénél (20.p), ezt követően Doktoricsénál kellett védenie Hutvágnernek (27.p). A győztes gólt egy Varjas, Varga mögé félpályáról beívelt labda hozta meg, melyet Tóth Milán értékesített, miután Varjas becsúszva nem tudott menteni és Hutvágner kifutása is elkésett, ráadásul Varga nem segített be a vissza cselnél, inkább a kaput védte (0-1).

A fordulás után sem javult a helyzet, a cserék és azt kísérő változtatások lendítettek ugyan a csapaton, lendületesebb lett, ám a támadásokat továbbra sem tudtak építeni Eördöghék. Egy gyorsan elvégzett szabadrúgás után voltak legközelebb az egyenlítéshez, ám Kiss tekerése kicsivel ugyan, de elkerülte a bal felső sarkot. A vendégek magabiztosan tartották az előnyüket, ez volt a negyedik veretlen bajnokijuk, ráadásul immár 420 perce nem kaptak gólt. Idegenben ez volt a nyolcadik meccsük tavasszal, ezeken

BFC Siófok – Szombathelyi Haladás 0–1 (0–1)

Siófok, Városi Stadion, 400 néző. Vezette: Nagy R. (Punyi, Ring)

Siófok: Hutvágner – Polényi (Medgyesi M., 73.), Varjas, Varga B., Deutsch B. – Szakály A. (Farkas G., 86.), Krausz (Horváth M., 62.) – Balogh B. (Elek B., 62.), Eördögh, Kiss B. – Horváth P. Edző: Domján Attila.

Haladás Verpecz – Kállai, Csató, Németh M., Bosnjak – Kiss Bence, Holdampf, Tóth Máté (Csilus T., 76.), Doktorics (Devecseri, 88.) – Tóth Milán (Monori, 73.), Horváth R. (Tóth-Gábor., 88.). Edző: Németh Szabolcs.

Gól: Tóth Milán (39.p).

Domján Attila (BFC Siófok) - A mérkőzés elején volt két komoly lehetőségünk, ami sajnos kimaradt, egy helyezkedési hibánkat viszont könyörtelenül kihasználtak. A második félidőben sokat tettünk az egyenlítésért, ám pontatlanok voltunk a kapu előtt.



Németh Szabolcs (Haladás): - Az első félidőben jól játszottuk, azt amit elterveztünk, azt a játékosaim sikeresen megoldották. A másodikban ott szerettük volna folytatni, ahol az elsőben abbahagytuk, ám elveszítettük a fonalat, ellenben lelkesedéssel, küzdeni tudással kompenzáltunk. A cserékkel pedig az eredményt szerettük volna megtartani.