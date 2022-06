– Még nem tudom eldönteni, hogy félig teli vagy féli üres a pohár – fogalmazott Surányi László, a Kaposvári VK vezetőedzője. – Arra készültünk, hogy ez a szezon jóval nehezebb lesz, mint az előző, de időközben megváltoztak a célkitűzések. Picit sajnálom, hogy kicsúsztunk a legjobb nyolcból, mert fordulókon keresztül úgy tűnt, hogy simán odaérhetünk. A másik része, hogy három helyet javítottunk az előző szezonhoz képest, ha ilyen léptekkel haladunk, akkor három év múlva szép helyezést érünk majd el – tette hozzá nevetve Surányi László.

A KVK számára a bajnokság elején nehezen jöttek a sikerek, de gyorsan összecsiszolódott a társaság, s ez az eredményeken is érződött.

– Abból a szempontból egyszerűbb volt a kezdés, hogy ebben az évadban nem volt túl nagy változás a csapatban, ez pedig megkönnyítette a helyzetemet – mondta Surányi László. – Könnyebb volt összecsiszolni a társaságot, mint a korábbi években. Bár nehezen indult a szezon, de lehetett látni, hogy jó csapat van kialakulóban. Edzői szemmel nem tetszett az, hogy hullámzott a teljesítményünk, talán ez is indokolta, hogy nem kerültünk be a nyolcba. A bajnokságot viszont szépen fejeztük be: sorozatban négy győzelemmel elértük a kilencedik helyet. A játékosokon azt láttam, hogy örültek ennek, a vezetőkön viszont azt, hogy ők kevésbé.

A kaposváriak végső helyezését az is döntően befolyásolta, hogy Surányi László sok esetben nem a legjobb csapatot tudta vízbe küldeni.

– Ebben a szezonban sok minden tizedelt bennünket: a Covid és emellett még számos vírus is, egyéb betegség, valamint sok sérülés – tette hozzá a tréner. – A 26 forduló során négy olyan mérkőzés volt az alapszakaszban, ahol teljes kerettel tudtunk kiállni. Ezzel nehéz edzőként megbirkózni. Igaz, a legnagyobb sikereinket akkor értük el, amikor a legnagyobb volt a baj. Úgy látszik, a csapatot ez kovácsolta össze. A csapatkapitányunk, Dobos Dávid és a balkezesünk, Kaksted­ter Bendegúz a mérkőzések több mint feléről hiányzott, nehéz volt őket pótolni. A hiányuknak a fiatalok örülhettek a legjobban, hiszen serdülőként Vörös Tamás, aki a kaposvári vízilabdázás talán legnagyobb reménysége, az egyik legstabilabb csapattagunk volt az évben. Azt gondolom, hogy megállták a helyüket. Vörös Tamás mellett Szabó Zsombort is kiemelném, aki több mérkőzésen szerepelt. A Vasas elleni sikernél Vörös Tomi másfél negyedig volt a vízben és végig helytállt. A kapusok közül Balogh Mátyás is szerepet kapott, a cserekapusunk Szilágyi Ábel pedig stabil OB I.-es játékossá vált. Próbáljuk beépíteni a kaposvári tehetségeket a felnőttcsapatba. Ezzel nagyon jól állunk, mert a következő években öt-hat saját nevelésű játékos is lehet a vízben, ami egy elég egyedi dolog az OB I.-ben.

A vezetőedző által említett Vasas elleni, idegenbeli siker egyértelműen a szezon egyik csúcspontja volt, bár a BVSC megverése, illetve a klubtörténelem során először elért Eger elleni győzelem is ide sorolandó.

– Egyértelműen a Vasas elleni győzelem – mondta Surányi László arra a kérdésre, hogy mi volt a szezon legnagyobb sikere. – Sőt, ez a győzelem nem a szezon, hanem az elmúlt évek legnagyobb sikere volt. Az azóta bronzérmes Vasas legyőzése csoda volt. Hazai medencében bár kikaptunk, de végig partiban voltunk velük, így nem egy kifutott eredmény volt.

Surányi Lászlótól azt is megtudtuk, hogy öt játékos biztosan távozik Kaposvárról. Információink szerint a csapatkapitány, Dobos Dávid Portugáliába költözik, és a civil életben próbál majd helytállni. Két center, Tóth Ádám, illetve a horvát Damagoj Jajcinovic máshol folytatja a pályafutását. A kölcsönben lévő Varga Bencét visszarendelte a bajnok Ferencváros. Ugyancsak információnk szerint Mijic Dávid a horvát Mladost Zágreb együtteséhez szerződik. Emiatt a klub már több pólóssal is felvette a kapcsolatot, ráadásul a tárgyalások is jól haladnak, így biztos, hogy legalább öt játékos érkezik Kaposvárra. Olyanok, akik már bizonyítottak az OB I.-ben.

A vezetőedző a kérdésünkre a jövőjére is kitért. – Átvettük a labdarúgóktól az edzőcserélgetést, kár, hogy nem a fizetéseket – jegyezte meg Surányi László. – Szeretek Kaposváron dolgozni, bízom benne, hogy a munkám eredménye a tabellán is megmutatkozik, s sokáig dolgozhatok még a klubnál. A magyar bajnokság továbbra is a világ legerősebbje. Remek, hogy a szezon végére olyan csapatokat is megelőztünk, mint az Eger, illetve a Szentes. Amit sajnálok, hogy a Pécs becsúszott elénk, mivel azt gondoltam, mi előrébb tartunk náluk.



Emlékezetes pillanatok sokasága

Számos szép emléket őrizhetnek a szezonból a kaposváriak, akik ebben az évadban győzték le történelmük során először az Egert (ráadásul háromszor is), bravúrt értek el azzal, hogy idegenben, foghíjasan is verték a végül bronz­érmes Vasast, és ugyancsak nem teljes kerettel győzték le az otthonában mindig erős BVSC-­Zuglót. Surányi László még a szezon előtt tett magának egy ígéretet: amennyiben legyőznek egy nagy csapatot hazasétál Pécsre. A tréner így már fejben meg is tervezte az útvonalat, de a kivitelezés még egy kicsit várat magára. Nemsokkal a bravúrok után ugyanis elkapta a Covidot a vezetőedző, ami megviselte, így tolódott a túra időpontja. Remélhetőleg a következő szezonban újra túracipőt húzhat a tréner, mert az azt jelentené, hogy a KVK ismét begyűjtene legalább egy nagy skalpot.

A csapatsikerek mellett egy egyéni rekord is fűződik a Kaposvárhoz, mégpedig Vindisch Ferencé. Az OB I.-es bajnokság örökifjúja ugyanis megdöntötte Tiba Péter rekordját, így már az ő nevéhez fűződik a legtöbb első osztályú mérkőzés. A jelenleg 43 esztendős pólós 26 évvel ezelőtt még a Budapest Spartacus színeiben ugrott első ízben medencébe az OB I.-ben, az idény végére pedig 627-re növelte a meccsei számát. A rekord ráadásul tovább folytatódik, hiszen Vindisch Ferenc a következő évadban is a Kaposvári VK-t erősíti majd.