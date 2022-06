– Pénteken is tartottunk egy versenyt, vasárnap pedig egy amolyan tehetségkutatót tartunk kezdőknek mondta Mounier Stephane, a verseny főszervezője. A szombati kihívásokra tizenegy versenyző jelentkezett, ám ketten sérülés miatt kénytelenek voltak távol maradni a speciális súlyok mozgatásától. A feladatok között szerepelt egy személyautó húzása és megtartása is. A balatonlellei Napfény strandon a fürdőzők közül is sokan kíváncsiak voltak a különleges, vízi tereppel nehezített versenyre. A forró partról és a hűsítő hullámok közül egyaránt akadt nézőközönség.