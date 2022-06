Röplabda 3 órája

A férficsapat megint a dobogó tetején állt

Ezúttal is a házigazda MATE Kaposvári Campusa és a Bp. Testnevelési Egyetem alakulata játszotta a Magyar Egyetemi-Főiskolai Országos Röplabdabajnokság (MEFOB) döntőjét a férfiaknál, s most is az öt válogatott játékossal felálló kaposváriak nyerték látványos adok-kapokban az aranycsatát. A nőknél a harmadik hely jutott a házigazda MATE csapatának.

Az már a nyitányon eldőlt a somogyi megyeszékhelyen, hogy a férfiaknál ismét az aranyért léphet pályára, a nőknél pedig a „kisdöntőben”, azaz a harmadik helyért játszhat a MATE Kaposvári Campusának a röplabdacsapata.



A férfiaknál az öt válogatott röplabdázóval felálló házigazdáknak – Bozóki Bence, Bögöly Gábor és Hubicska Patrik a jelent képviseli, míg Horváth Kristóf tavaly igazolt a francia II. osztályba, az államvizsgára készülő Kalmár Ákos pedig egy éve lett az újonc Bp. Kistext SE játékosa – nem jelentett különösebb gondot a Debreceni Egyetem elleni fellépés, míg a Bp. Testnevelési Egyetem a harmadik szettet átengedte a Bp. Corvinus Egyetemnek, így megismétlődött a tavalyi döntő. A bronzmérkőzésen négy szett döntött a debreceniek javára, míg az aranytalálkozó sorsa ugyancsak négy játszmában dőlt el a hazaiak javára.



A nőknél a házigazda 1. MCM-Diamant Kaposvári NRC tagját, Hegyi Biankát, valamint a somogyi klub egykori játékosait – így Kalmár Viktóriát, Duduka Ingridet és Hanusz Rékát – felvonultató somogyiak mindjárt a nyitányon alulmaradtak a tavalyi MEFOB-győztes Bp. Testnevelési Egyetem együttesével szemben. A másik elődöntőben két fővárosi egyetem, a Corvinus és a Műszaki csapott össze egymással, s a találkozó előbbi sikerével zárult. A bronzmérkőzést izgalmas csata után nyerte 3–2 arányban a kaposvári társulat, míg az elhúzódó „kisdöntő” miatt csak lapzárta után fejeződött be a Testnevelési Egyetem–Corvinus Egyetem-aranymeccs.

A végeredmény

Férfiak: 1. MATE Kaposvári Campus, 2. Bp. Testnevelési Egyetem, 3. Debreceni Egyetem, 4. Bp. Corvinus Egyetem.



Fotó: Muzslay Péter

