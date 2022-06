Nem indult könnyen a szezon a Kaposvári Rákóczi FC számára, amely a másodosztályból való kiesés után új szakmai stábbal és szinte teljes mértékben kicserélődött kerettel vágott neki a harmadosztály Nyugati csoportjának. Ennek következtében kellett idő, mire igazi csapattá érett a társaság.

– Ha azt veszem alapul, hogy a bajnokság kezdetekor milyen összetételű volt a keret és erre milyen játékot lehetett építeni, akkor ahhoz képest rengeteget léptünk előre a bajnokság végére, de még így sem éreztem minden esetben, hogy ez már valóban az én csapatom – fogalmazott Nagy Tamás, a Kaposvári Rákóczi FC vezetőedzője. – A kollégáimmal azt képviseljük, hogy a futballt játszva nyerjünk meccseket vagy akár essünk el, ne védekezzünk körmünk szakadtáig, ne rugdossuk előre a labdákat, hanem építsük fel a játékot. Ez hellyel-közzel sikerült is. Ebben az osztályban sokszor az agresszivitás, a keménykedés, a fizikum érvényesül, kevésbé a szép futball. Négy-öt csapat kivételével nem ezzel akarják elérni az eredményességet. Ezt sokszor tapasztaltuk a saját bőrünkön, hiszen többször kaptunk ki úgy, hogy rengeteg helyzetet dolgoztunk ki és jól is játszottunk. A hibák, főleg a pontrúgásoknál azonban mindig megvoltak. Ezt talán a figyelmetlenség, a rutintalanság okozta, hogy a sok gyakorlás ellenére is gólokat kaptunk a rögzített helyzetekből.

A kaposváriak végül 53 pontot gyűjtöttek és a tizedik helyen fejezték be a bajnokságot, így félig teli, de akár félig üres is lehet a pohár számukra.

– Ha sarkosan fogalmazok, akkor inkább üres – folytatta Nagy Tamás. – Azt gondolom, hogy rengeteg potenciál van a keretben, de sokat kell még fejlődnie a csapatnak és a klubnak is, hogy eljusson oda, ahova szeretne. A stratégiai tervezésben még nem tudom, hogy mi szerepel, a következő, vagy esetleg az azt követő években tűz-e ki magasabb célokat a vezetőség. Egyelőre azt tudom, hogy miben kéne fejlődni a következő idényre.

A Rákóczi érdekes szezont futott. Ősszel csak a nyitófordulóban, a későbbi aranyérmes Mosonmagyaróvártól kapott ki, míg a maradék tíz hazai összecsapáson öt győzelem és ugyanennyi döntetlen volt a mérleg. Idegenben viszont nyolc meccsből hetet elveszített, s csak egyet, a legutolsót, a Gárdony ellenit nyerte meg. A tavaszi szezonra ez a statisztika szinte 180 fokos fordulatot vett. Egy hazai siker mellett három döntetlen és négy vereség volt a mérleg a Rákóczi Stadionban. Az egy győzelem is az utolsó fordulóban, a Gárdony ellen született. Idegenben viszont megtáltosodtak a kaposváriak. A tizenkét összecsapásból csak egyet veszítette el a gárda, míg hetet megnyert és három alkalommal szerzett egy pontot.

– Nem igazán tudtam összerakni úgy a csapatot ősszel, hogy az idegenbeli meccseken is jól működjön – tette hozzá Nagy Tamás. – A hazai pálya előnye abban jelentkezett, hogy az akaratosság és az egymásért való küzdés kidomborodott. Nem értékeltük túl a saját képességünket, teljesítményünket, hanem megpróbáltuk mindezt csapatszinten működésben tartani. Azonban még így sem kerültünk olyan egyensúlyba, mint azt szerettem volna, ezt pedig többször ki is használták az ellenfelek. Ennek köszönhető a kevés idegenben szerzett pont. Az őszi szezon végén, amikor a mezőnyt végigverő Mosonmagyaróvár otthonában döntetlent játszottunk, lehetett először látni, hogy a csapat képes már idegenben is jó eredményt felmutatni, képes a hatékonyabb és stabilabb játékra. A tavaszi a felkészülés során egy kicsit bátrabb stílust próbáltunk ki: magasabban labdát szerző, bevállalósabb futballt játszó csapatot alakítottunk ki. Hazai pályán már nem támadtak le minket annyira, tartottak tőlünk, megköveteltük a tiszteletet magunknak, hiszen a csapat megmutatta az erejét. Nyáron a nulláról indultunk, csak pár játékos ült az öltözőbe, elkezdtük feltölteni a keretet az utánpótlásból, majd fokozatosan érkezett egy-egy új labdarúgó, akiket idővel tudtunk csak beépíteni. Erről tudtak az ellenfeleink is, így határozottabban léptek fel akkor ellenünk, emiatt többször kényszerítettek minket védekezésre. Télen ez megváltozott, kialakult a csapategység, minőségben is előre léptünk. A nyitottság, a bevállalós játék és a már említett rögzített helyzetek viszont mindig megbosszulták magukat tavasszal, akárcsak a helyzetkihasználás. A helyezéseket döntően befolyásolja, hogy van-e egy, vagy több legalább húszgólos játékos a csapatban. Mérhetetlenül sok helyzetet dolgoztunk ki, amiket ha értékesít egy karizmatikus, gyilkos ösztönnel megáldott csatár, akkor az átbillentett volna a minket a holtpontokon.

A Kaposvári Rákóczi FC csütörtökön kezdi el a felkészülést a következő szezonra.

– A játékosok egy hét teljes pihenőt kaptak, majd ezt követően egyénileg, vagy akár csapatban is elkezdhették a kiadott edzésprogramot – tette hozz Nagy Tamás. – Ezeket folyamatosan monitorozzuk, a felkészülés elejét pedig tesztekkel kezdjük, hogy kapjunk egy visszacsatolást. Egy pár nap felvezető után pedig hétfőn indul az öthetes, tiszta felkészülés.

A középszerűség nem út

Nagy Tamás több év után tért vissza a felnőtt futball világába. A Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia szakmai igazgatójaként is dolgozó trénert az elmúlt év tapasztalatairól kérdeztük.

– Élveztem, hogy újra együtt dolgozhattam egy csapattal, de őszinte leszek: a középszerűségben csak felőrlődni lehet – fogalmazott Nagy Tamás. – Dolgoztam korábban olyan helyen a harmadosztályban, ahol a bent maradás, vagy éppen a középmezőny volt a cél. Áprilisban általában felőrlődtem. Szeretek mentálisan erős csapattal dolgozni, amelyben megvan a potenciál a bajnoki címre. Az ennél lejjebb lévő szinteket meg kell hagyni azoknak az edzőknek, akik ezzel megelégednek vagy a fiatal, feltörekvő generációnak, akik szeretnének bekerülni a rendszerbe. A szakmának akkor van értelme, ha komoly célokért tudsz dolgozni. Ha visszatekintek arra, hogy az akadémiáról kerültem a felnőtt csapathoz, ebben van egy olyan fontos cél, hogy még nagyobb teret kell adni azoknak a fiatal játékosoknak, akikben ott van a jövő, a lehetőség arra, hogy megragadjanak magasabb szinten. A kétezres években is helyi, vagy éppen környékbeli fiatalok alkották a Rákóczit, amely erről vált ismerté Prukner László idejében. Ez most is lehet egy cél, egy út, azonban ez hoz magával nehézséget, áldozatot és rengeteg türelmet igényel. El kell dönteni, hogy melyik utat válasszuk: álmodjunk nagyot, vagy építsük be a fiatalokat, ami a tizedik helynél is szerényebb pozícióval járhat. Azt gondolom, hogy ennek a két útnak majd valamikor találkoznia kell. A kérdés, hogy mikor, hiszen fontos, hogy Kaposváron legalább másodosztályú futball legyen.