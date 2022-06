Már tíz játékosra gyarapodott az 1. MCM-Diamant KNRC felnőttkerete. Az együttessel Szedmák Réka, Budai Viktória és Hegyi Bianka hosszabbított, Bodovics Hanna pedig a Fatum-Nyíregyházától tért vissza a kaposváriakhoz a 2022/2023-as idényre. Godó Panni az Extraligából kiesett DVTK-ból érkezett, és a felnőttkeret-tagsága mellett az utánpótlás-nevelés tekintetében is számítanak rá, mivel röplabdaszakedzői végzettséggel is rendelkezik.

Gyimes Zsófia csakúgy, mint Bodovics Hanna a felnőttválogatottat erősíti, mindketten centerposztban. Gyimes Zsófia tizennyolcszoros magyar válogatott, a 2020/2021-es szezonban Franciaországban légióskodott, tavaly pedig az UTE csapatát erősítette. Nehezen hozta meg azt a döntést, hogy hol folytassa karrierjét, a Diamanttól kapta az első ajánlatát, végül a kaposvárit érezte a legjobb lehetőségnek. A húszéves Rády Boglárka Szpin Renáta helyét fogja betölteni liberóként Hegyi Bianka mellett. Az elmúlt években Békéscsaba játékosa volt utánpótlás és felnőtt szinten is, több nagyszerű eredményt tudhat már magáénak, ezt a számot pedig szeretné tovább növelni a somogyiakkal.

Az első külföldi légiósként a görög Stamatia Kyparissi érkezik a Diamant együtteséhez. A fiatal ütő bemutatkozhatott a válogatottban is, PAOK csapatával pedig legutóbb a görög bajnokságban a harmadik helyet szerezték meg. Nincs megállás továbbra sem szerződtetés tekintetében, hiszen újabb bejelentést tett a kaposvári egylet.

Radnai Lili és Radnai Luca, a magyar utánpótlás két nagy tehetsége is a somogyi megyeszékhelyen folytatja a karrierjét. Békéscsabán ismerkedtek meg a röplabdával, végigjárták az utánpótlás-korcsoportokat, illetve az idősebb korosztályokban is kulcsfontosságú szerep hárult rájuk. Még csak tizenhét évesek, de a korosztályos válogatottakban is bemutatkozhattak, valamint az UP-döntők során is számos sikert könyvelhettek el. Megnyerték az U17-es bajnokságot, az U19-ben pedig éppen csak lecsúsztak a dobogóról, de az U21-es döntőn már összejött a bronzérem.

Radnai Lili az U17-es serdülődöntő legértékesebb játékosa volt, ezzel együtt az MVM Röplabda Utánpótlás Program ösztöndíjasa is lett, az U21-esek között pedig a legtechnikásabb játékos díját zsebelte be a fiatal tehetség.