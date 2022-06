Azt már korábban bejelentette a férfi kézilabda NB I.-ben érdekelt Csurgói KK, hogy nem hosszabbít szerződést az irányító Bruno Kozinával, és most már az is biztossá vált, hogy rajta kívül mindkét balszélső is távozik a nyáron a csapattól, ami azt jelenti, hogy Kerkovits Gyula és Kovacsevics Antonijo sem a dél-somogyi városban kezdi meg a következő idényt.

– Az időközben magyar állampolgárságot is szerző Toni a 2017/2018-as szezon közepén érkezett az akkor még Bencze József irányította csapatunkhoz, így ez már az ötödik szezonja Csurgón – tájékoztatott az egyesület a hivatalos honlapján. – Összesen 123 mérkőzésen képviselte eddig csapatunkat, ezeken a találkozókon pedig 265 alkalommal talált az ellenfelek kapujába a 35 éves kézilabdázó. Poszttársa – egy fél szezon kivételével – végig a Nemzeti Kézilabda Akadémiáról érkező Kerkovits Gyula volt, aki 2018 nyara óta erősíttette az együttesünket. A 24 éves sportoló minden frontot – bajnokság, Magyar Kupa, Ligakupa és Európa-liga – figyelembe véve több mint 100 alkalommal húzta magára a csurgói mezt, és közel 150 gólt ért el klubunk színeiben.

Szezon közben – saját döntésük után – elhagyták a CSKK-­t Tatai Péter és Schäffer Zsolt is, előbbi játékos közel két, utóbbi pedig egy szezon után távozott.

Szeitl Erik kettő, Szeitl László egy évvel hosszabbította meg szerződését a Csurgói KK-val.

– Erik még 2017-ben a Telekom Veszprém utánpótláscsapatából érkezett hozzánk, az idei szezonra pedig már ő lett a csapatkapitány is – írta a cskk.hu. – Ez idő alatt már közel 150 alkalommal lépett pályára, s Alem Toskic kezei alatt hamar első számú beálló lett. Ez a szezon sajnos a lehető legszerencsétlenebbül alakult a számára, hiszen a februári Telekom Veszprém elleni bajnoki mérkőzésen keresztszalag-szakadást szenvedett, így legalább kilenc hónapra nélkülöznünk kell a 25 éves játékost. Ennek ellenére stabilan számít rá a klub vezetése, amit jól mutat, hogy 2024-ig szerződést is hosszabbítottak a felek. László, nem mindennapi módon, éppen öccse sérülése miatt, idény közben érkezett hozzánk a Nemzeti Kézilabda Akadémiától. Hamar beilleszkedett, a pályán és az öltözőben egyaránt fontos tagja lett a somogyiaknak. Eddigi 11 mérkőzésén 14 gólt ért el, teljesítménye pedig meggyőzte a szakmai stábot arról, hogy jövőre Matko Rotim és Szeitl Erik poszttársaként Csurgón maradjon.



Fotó: Szabados Árpád