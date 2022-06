Június második fele, minden országban a kerékpáros országos bajnokságok időszaka, az idén sem volt ez máshogy, a sort az időfutam-seregszemle, azaz a TT ob nyitotta.

A helyszín nem változott, DKSI rendezésében ismét a 354. számú főút tüköraszfaltja várta a résztvevőket. A Debrecen mellett található Bocskaikertet elkerülő főutat a verseny idejére teljesen elzárják a forgalomtól, így jött össze az oda-vissza 19 kilométeres, majdnem egyenes, minimális szintemelkedést tartalmazó pálya. A korábbi esztendőkhöz hasonlóan ismét most ütött be a nyár. A meleg mellé egy nem túl erős, de kellemetlen, folyamatosan változó szél is társult.

Az indulók száma évről évre folyamatosan emelkedik, ezúttal ismét rekordszámú, több mint 200 versenyző jelezte a részvételi szándékát. Ez is mutatta, mennyit fejlődött az elmúlt pár évben a magyar kerékpársport. Az amatőr indulókon, csapatokon kívül, félprofi, profi versenyzőink álltak rajthoz. Az elit mezőnyben már olyan magyar versenyzőknek is szurkolhatunk, akik WorldTour csapatokban tekernek a világ legnevesebb versenyein.

A szervezés is évről évre javul, már online közvetítés is volt. Egyetlen dolog hiányzott nagyon, a nézők. Sajnos a TT ob nagyon eldugott helyen volt, így csak az látta a versenyt, aki direkt emiatt látogatott el a helyszínre.

A korábbi évekhez hasonlóan, a versenyzők korcsoportonként eltérő távot teljesítettek, 10, 15, 19, 39 kilométer várt rájuk, 19-ig egy, 39-ig három fordítóval. A korosztályok tömbösítve rajtoltak, így mindenkire hasonló körülmények vártak.

Tavaly nagyon sikeresen szerepeltünk, két korcsoportos bajnoki címmel, és egy 0,4 másodpercen múló elit negyedik helyezéssel tértünk haza – tájékoztatott a hivatalos honlapján a Kaposvári Kerékpáros Klub SE (K3SE). – Az idén is hasonló célokkal, de nagyobb létszámban érkeztünk. U15-ben Péter-Lichtenberger Ábris (10 km), WMaster 3-ban Varga Anita (19 km), Master 3-ban Szerencsés József (15 km), Master 2-ben Szél Gábor (19 km), az Elit-kategóriában Somogyi Gergely (38 km) állt rajthoz.

Ábris indult elsőként, nála egyértelműen a címvédés volt a cél, nagyon komolyan vette a felkészülést, talán picit túl komolyan is. Két héttel korábban, az egyik időfutam specifikus edzése közben Böhönyén annyira koncentráltan haladt, hogy sajnos későn vett észre, egy autót, és hátulról összeütközött vele. Komolyabb sérülések nélkül megúszta az esést, de számos horzsolást és egy ujjtörést szenvedett. Ennek ellenére nem hagyott kétséget arról, ki a bajnok, a 10 kilométeres távot 14 perc 18 másodperc alatt teljesítette, közel 42 km/h-ás átlagsebességgel. Könyöklő nélkül, áttéttel megkötés mellett.

Somogyi Gergely tavaly lemaradt az Elit dobogóról, Fetter Erik, Valter Attila, és Pelikán János mögött, 0.4 másodperccel a negyedik helyen végzett. Az idei évet teljes egészében az ob-felkészülésnek rendelte alá. Az alapozási időszak elejétől kezdve, folyamatosan időfutam specifikus edzéseket végzett. A technikát, üléspozíciót is a végletekig finomította. A jól sikerült hangolás után, bizakodva várta a debreceni rajtot. A tavalyi eredménye alapján a kiemelt versenyzők közé sorolták, az impozáns lista harmadik helyéről várta a rajtidőpontot. Előtte a listán már csak Fetter Erik és Valter Attila volt, nekik másfél hónappal korábban az egész ország szurkolt a Giro D’Italian. A kiemeltek közül egyedül Gergő az amatőr, mindenki más profi csapat tagja.

– Már a rajtnál érezni lehetett, a jelenlévők közül sokan átérzik azt, mekkora szó egy amatőr csapat tagjaként, a profikkal versenyezni – hívta fel a figyelmet a K3SE. – Láthatóan sokan szurkoltak Gergőnek, mindenki bízott egy jó eredményben. Az élő közvetítésnek köszönhetően, az egyesületi Facebook chaten, munkaidőben nagyon sokan követték az eseményeket. A start után hamar kiderült, ez egy fejben nagyon összeszedett menet lesz, nem kezdett be nagyon, nem tolta túl. Harminckilenc kilométer nem tűnik soknak, de itt nem lehet pihenni, nem lehet kihagyni, végig a maximum közelében kell haladni. Az első kör után nagyon jól állt, egyenletes tempóban haladt, a többiekhez képest jó idővel. Itt már körvonalazódott a jó eredmény, érezni lehetett, ez dobogó is lehet. De a második kör az igazán nehéz, a fordító előtt 2-3 kilométerrel volt talán egy pillanatnyi megingás, körülbelül 5-6 másodpercre kicsit darabosabb lett a mozgása, esett a sebessége. Ám szépen összeszedte magát, és a korábbi tempóban haladt tovább. A második fordítónál már lehetett tudni, hogy Fetter Erik és Peák Barna várhatóan brutális időt megy. Az időket sajnos sehol sem lehetett ekkor elérni, így következett pár perc izgalom, a kézi mérések alapján, harmadik helyen végzett Somogyi Gergely, s ez lett a hivatalos végeredmény is, azaz csak két WorldTour profi tudta megelőzni.

Varga Anita ott lesz a vb-n, Szél Gábor felkészülését betegség nehezítette

– Varga Anita, akinek még új az időfutam-versenyszám, korábban már kvalifikálta magát a masters-időfutam világbajnokságra, ezért itt már országúti kerékpár helyett, időfutam-kerékpárral indult – közölte a Kaposvári Kerékpáros Klub SE. A cél számára a minél jobb eredmény elérése mellett, a kilométergyűjtés volt. Hozta a tőle elvárhatót: szép, egyenletes versenyzéssel huszonhárom perc harminchárom másodperc alatt teljesítette a tizenöt kilométeres távot, ezzel a korcsoportjában az előkelő második pozíciót szerezte meg.

Szerencsés József pár hónapja kezdett el ismerkedni az időfutamszakággal, a távot egyenletesen, hetven százalékban maximális pulzuson teljesítette, picit nehezítette a dolgát a visszafelé kavargó, szembeszél, ám így is hatodik lett a korcsoportjában.

Szél Gábor a tavalyi bajnoki cím megvédésre készült, az egyik legnehezebb korcsoportban. A felkészülése jól sikerült, de az ob előtt két héttel megbetegedett, a legfontosabb időszakban sok idő kiesett. A rajt után próbált nem bekezdeni, hogy legyen ereje visszafelé is. A fordító után még bőven látta az előtte egy perccel indulót. Sajnos a visszaút nem sikerült jól, itt nagyon sokat kapott, ötödik lett.