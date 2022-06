Bodovics Hanna a 2020/21-es szezonra igazolt először az 1. MCM-Diamant KNRC együtteséhez. A magyar válogatott center a 2021/22-es idényt a Fatum-Nyíregyházánál töltötte, ám a következő évet újra a kaposváriaknál kezdi.

A huszonhat éves sportoló tizennégy éves koráig táncolt, azután a középpontba a röplabda került. A Haladás csapatában kezdte élsportolói pályafutását 2011-ben, aztán az élvonalból kiesve a Vasas Óbudában játszott 2014-től. A piros-kékekkel egy bajnoki címet és három Magyar Kupa-győzelmet ért el, 2018-ban pedig a Swietelsky-Békéscsabához igazolt. Bár korosztályos válogatott soha sem volt, végül felnőttkorára utolérte a legjobbak mezőnyét, így 2019-ben többször is magára ölthette a címeres mezt. Aztán 2020-tól Szasa Nedeljkovics szárnyai alatt kezdte a kaposvári szezont, ahol egy Challenge Kupa-elődöntőbe jutást, egy Magyar Kupa-bronzérmet és egy előkelő bajnoki negyedik helyet könyvelhetett el a Diamanttal. Viszont a következő évadot már a Fatum-Nyíregyháza egyleténél indította el, ahol az Extraligában az ötödik helyet érték el, a negyeddöntőben pedig az előző, somogyi csapatától kapott ki.

Jelenleg ismét a válogatott kezdőcsapatában csillogtatja tehetségét az Arany Európa-ligában Szedmák Réka mellett, majd a nyár végén újra együtt készül a 2022/23-as idényre a Diamant-lányokkal.

– Nagyon szerettem Kaposváron játszani, de sajnos az előző évben több ok miatt az átigazolás mellett döntöttem – mondta Bodovics Hanna. – Nagyon örülök, hogy idén sikerült megegyezni a klubbal, egy nagyon pozitív jövőt vázolt fel a vezetőség, jó csapatot és röplabdát szeretnének a következő években. Alig várom, hogy visszatérjek a városba, nagyon megszerettem Kaposvárt, a csarnokot, a csapatot, igaz, a keret azóta már változott, de örülök, hogy vannak régi arcok, mint például Szedmák Réka, akivel szívesen játszok együtt. Az együttes célja, hogy minél jobb eredményt érjünk el, lehetőleg a dobogón végezzünk a bajnokságban és a kupában is.

Godó Panna Békéscsabán született, gyermekkorában ott is ismerkedett meg a röplabda alapjaival és azóta űzi a sportot. A BRSE-től az MTK Budapesthez került, számos mérkőzésen lépett pályára az Extraligában, ez idő alatt a korosztályos válogatottakban is bemutatkozhatott, de a több játéklehetőség miatt végül a Diósgyőri VTK-hoz szerződött 2021 nyarán. A miskolci alakulatban a csapatkapitányi szerep is a szélső ütőre hárult, végül a bajnokságban az utolsók lettek, így a további fejlődése érdekében az 1. MCM-Diamant csapatához szerződött. A fiatal játékos röplabdaszakedzői végzettséggel rendelkezik, így nemcsak a felnőttkeret tagjaként számítanak Godó Pannára, hanem az utánpótlás-nevelés tekintetében is.