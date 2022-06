– Az első osztályban szereplőknél az volt a cél, hogy megragadjanak ezen a szinten és a következő szezont is itt kezdjék – tette hozzá Szigeti Imre. – Ez az U16-nál és az U17-nél is megvalósult. Az U19 is bent maradt, bár ők nem kieséses-feljutó rendszerben játszanak. A legidősebb korosztálynál még kiemelnél, hogy több játékossal tudtuk támogatni a felnőtt csapatot: Harsányi Dániel alapemberré vált és Szederkényi Ádám is sok játéklehetőséget kapott. A női szakában U14-ben bronzérmet szereztünk és két nagyon rangos egyéni díj is Kaposvárra került, hiszen az U14 és az U16 Nyugati csoportjának gólkirályát is akadémiánk adta.

Az esemény megnyitóján Dér Tamás, Kaposvár alpolgármestere megköszönte az akadémián dolgozók munkáját és kiemelte, hogy a város támogatására a jövőben is számíthatnak majd. Hozzátette: van követendő példa a fiatal játékosok előtt, elég csak a névadóra, Bene Ferencre, vagy akár a többszörös válogatott Kiss Lászlóra gondolni, aki szintén megtisztelte az ünnepséget és egy személyes történettel hozta közelebb a fiatalokhoz Bene Ferencet.

– Gyermekként minden Kaposvár mérkőzésre kilátogattam édesapámmal és arról álmodtam, hogy egyszer nekem tapsolnak majd a szurkolók, amikor kijövök bemelegíteni – emlékezett vissza Kiss László. – Amikor eljött ennek az ideje, már arra gondoltam, hogy gólt szeretnék lőni a Rákóczi mezében. Ez is megtörtént, a Cseri úton, a Táncsics ellen, ráadásul győztes találat volt. Aztán már egy nagy csapatba vágytam, később pedig a válogatottba, szerencsére mind a kettő megadatott, hiszen a Vasashoz igazoltam, majd bekerültem a nemzeti csapatba is. 1979-ben Nyíregyházán, Csehszlovákia ellen mutatkoztam be a válogatottba és együtt játszhattam Bene Ferenccel. Ekkor úgy éreztem, hogy mennybe mentem. Hogy miért? Mert a válogatottságtól akkor elbúcsúzott egy somogyi gyerek és a helyébe lépett egy másik. Bár szerettem volna több meccsen pályára lépni és több gólt szerezni, mint Bene Ferenc, de ez nem jött össze. Ezzel azt szeretném tolmácsolni az ifjúságnak, hogy nem lehet mindenki világsztár, de tűzzön ki maga elé olyan célokat, amiket elérhet.

A díjátadót U19-es csapat játékosát, Kovács Lajost is a soraiban tudó Botka és Lujo formáció előadása vezette fel. Ezt követően pedig korosztályonként szólították ki a legjobbakat, akiknek a Rákóczi felnőtt csapatának jelenlegi labdarúgói, valamint Kiss László, egykori válogatott játékos, és az akadémia névadójának fia, ifjabb Bene Ferenc is adott át egy-egy örök emlékként szolgáló trófeát. Az ünnepségen külön ajándékot kaptak az akadémia végzősei, akik életkoruknál fogva a következő szezontól már nem szerepelhetnek az utánpótlás csapatoknál.

A díjazottak

Fiú csapatok

U19. Gólkirály: Kovács Lajos. Legjobb játékos: Ladányi Viktor. A legtöbbet fejlődött játékos: Heil Máté. Edző: Horváth Miklós.

U17. Gólkirály: Varga Alex. Legjobb játékos: Czimmermann Gergő. A legtöbbet fejlődött játékos: Éles Márton. Edző: Barna László.

U16. Gólkirály: Szigeti Máté. Legjobb játékos: Nagy Adrián. A legtöbbet fejlődött játékos: Lakatos Zsolt. Edző: Korcsmár István.

U15. Gólkirály: Gondos Kristóf. Legjobb játékos: Pintér Bence. A legtöbbet fejlődött játékos: Gombócz Levente. Edző: Klink Zoltán.

U14. Gólkirály: Horváth László. Legjobb játékos: Kárpáti Zsombor. A legtöbbet fejlődött játékos: Somlai Máté. Edző: Miovecz Zoltán.

U13. Gólkirály: Pandurics Miklós. Legjobb játékos: Ress Máté. A legtöbbet fejlődött játékos: Tombor Zsombor. Edző: Grabarics Máté.

U12. Gólkirály: Pécsek Martin. Legjobb játékos: Herczeg Barnabás. A legtöbbet fejlődött játékos: Mészáros Mór. Edző: Konrád László.

U11. Legjobb játékos: Molnár Máté. A legtöbbet fejlődött játékos: Grosits Álmos. A legszorgalmasabb játékos: Tompa Noel. Edző: Házi Ádám.

U10. Legjobb játékos: Pabst Dávid. A legtöbbet fejlődött játékos: Virágh Roland. A legszorgalmasabb játékos: Szvath Pál Miklós. Edző: Száraz Bence.

U9. Legjobb játékos: Jusics Botond. A legtöbbet fejlődött játékos: Pénzes Andor. A legszorgalmasabb játékos: Pandurics Péter. Edző: Gál Mátyás.

U8. Legjobb játékos: Grosics Előd. A legtöbbet fejlődött játékos: Schneider Levente. A legszorgalmasabb játékos: Konrád Noel. Edző: Reiner Patrik.

U7. Legjobb játékos: Kakas Máté. A legtöbbet fejlődött játékos: Horváth Zétény. A legszorgalmasabb játékos: Nemes Olivér. Edző: Kulcsár Bence.

U6. Legjobb játékos: Szvath Emil Attila. A legtöbbet fejlődött játékos: Páli Zétény. A legszorgalmasabb játékos: Horváth Erik. Edző: Ballay Péter.

Legjobb kapusok. U15-U19: Horváth Fábián. U10-U14: Knoch Barnabás. U6-U9: Rengel Barnabás.

Kiöregedő játékosok: Pintér Máté, Képíró Kornél, Fehérvári Tamás, Giovanni Ballerini, Ladányi Viktor, Ladányi Patrik, Harsányi Dániel, Szederkényi Ádám, Kovács Lajos, Csertán Zénó, Fila József.

A Falkon Ház Kft felajánlásával külön díjazásban részesült: Szita Soma.

Lány csapatok

U19. Gólkirály: Noé Flóra. Legjobb játékos: Varga Patrícia. A legtöbbet fejlődött játékos: Blum Vanda. Edző: Brunczvig Róbert.

U16. Gólkirály: Horváth Kamilla. Legjobb játékos: Noé Flóra. A legtöbbet fejlődött játékos: Elek Korina. Edző: Kulcsár Bence.

U14. Gólkirály: Szabó Lili. Legjobb játékos: Szabó Bogláraka. A legtöbbet fejlődött játékos: Makkos Dorottya. Edző: Szalay Szilvia. U14-es lányoknak külön gratuláció is járt a bajnokságban elért bronzéremhez.