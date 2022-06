A szlovén város már ismerős a mieink számára, hiszen itt rendezték a 2021-es Európa-bajnokságot is, amit a magyar csapat nyert meg. Az ifj. Kiss Szilárd által irányított együttes utazó keretébe a NEKA játékosa, Vártok Tamara is bekerült, de több korábbi balatonboglári akadémista is bizonyíthat. A vb mérkőzéseit a Sport1 televízió közvetíti majd.

A siófoki négyes tornán Angola, Románia és Dél-Korea válogatottját is legyőzték a magyarok, majd a vb előtti utolsó felkészülési mérkőzésen is magabiztosan, 32–19-re nyertek a magyar lányok. Ifj. Kiss Szilárd szövetségi edző szerint a felkészülés jól sikerült, és bár kellő önbizalommal várják a világbajnokságot, a sorsolás szerint a legerősebb riválisok a mi águnkon szerepelnek.

– Nyugodt lelkiismerettel utazhatunk, hiszen mindent megtettünk, nagyon keményen dolgoztunk, nagy a bizonyítási vágy mindenkiben, és mindent meg fogunk tenni a sikeres szereplésért. A lányok 15 különböző klubtól érkeztek, de van egyfajta taktikai repertoárunk, azt kell visszaidézni, kicsit újítani, de az a legfontosabb, hogy minél jobb mentális állapotban legyünk. A sorsolásunk rettentő nehéz, az általam a négy potenciális aranyesélyesnek tartott csapat – a francia, a dán, a svéd és a magyar – közül hárman egy ágon vagyunk, így kemény küzdelmek várnak ránk” – nyilatkozta a neka.hu-n ifj. Kiss Szilárd szövetségi edző.

A NEKA-n az idén végző jobbszélső, és ősztől már a Budaörs színeiben játszó Vártok Tamara is tagja a keretnek. Az akadémián dolgozó ifj. Kiss Szilárd szövetségi edző, Szücs Martin erőnléti edző és Cseh Ferenc gyúró képviseli még a NEKA-t.

A balatonboglári kézilabda-akadémia korábbi játékosai közül az Európa-bajnok Faragó Luca, Farkas Johanna, Juhász Gréta, Kajdon Blanka (Siófok KC), Koronczai Petra, Mérai Maja, Mlinkó Zsófia és Vámos Míra ismét szerepet kap, a térdműtéten átesett Németh Kata és Woth Viktória ezúttal nem tarthat a csapattal.

A magyar válogatott csoportmérkőzései. Június 22., 20.30 óra: Magyarország–Egyiptom; június 24., 16.30 óra: Egyesült Államok–Magyarország; június 25., 14.30 óra: Magyarország–Lengyelország. Középdöntő: június 26., 27., 28.; negyeddöntők: június 30., elődöntők: július 1.; bronzmérkőzés; döntő: július 3.