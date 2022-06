Simone Böhme a női kézilabda NB I.-ben szereplő Siófok KC ötödik legeredményesebb játékosaként búcsúzik, miután a Magyar Kupa bronzmérkőzésén – melyet megnyert az SKC – a Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia ellen szerzett nyolc találatával két korábbi klubikont (Estelle Nze Minko, 515 gól és Szepesi Ivett, 511 gól) is megelőzött. A dán szélső 516 góllal zárt SKC-mezben, ami kiváló teljesítmény.

A kézilabdázó nyert EHF-kupát, az Európa-ligában pedig ezüstéremig jutott a somogyi alakulattal.

– Siófok rengeteg felejthetetlen élményt adott nekem – mondta Simone Böhme –, büszkén mondhatom, hogy mindent megtettem a klubért. Keményen edzettem mindennap és elhivatott voltam végig, még a nehezebb időszakokban is. Csodálatos embereket, remek játékosokat és edzőket ismertem meg itt. A szurkolók szeretete életem végéig el fog kísérni, a legjobbakat kívánom mindenkinek.

Ahogy arról korábban beszámoltunk, Simone Böhmén kívül Maja Vojnovic, Katarina Jezic és Simona Szarková is elköszönt a Balaton-parti együttestől. Heten viszont érkeztek, legutóbb három sportoló érkezését jelentették be, Kajdon Blanka, Török Lilly (kölcsönben a DVSC SCHAEFFLER együttesétől), valamint Ana Kojic is az SKC-ban kezdi majd meg a felkészülést. Ezzel kész is a keret a 2022/2023-as szezonra.

Távoztak: Simone Böhme (jobbszélső, dán), Maja Vojnovic (kapus, szlovén), Katarina Jezic (beálló, horvát), Simona Szarková (balátlövő, szlovák).

Érkeztek: Marina Rajcic (kapus – montenegrói), Hawa N’Diaye (beálló – francia, szenegáli), Dejana Milosavljevic (balátlövő – horvát), Dounia Abdourahim (balátlövő – francia), Kajdon Blanka (irányító), Ana Kojic (jobbszélső – szerb).

Kölcsönbe érkezett: Török Lilly (beálló – DVSC SCHAEFFLER).

A játékoskeret. Csapó Kincső, Herczeg Lili, Marina Rajcic (montenegrói) – kapusok; Ana Kojic (szerb), Such Nelli – jobbszélsők; Puhalák Szidónia, Wald Kíra, Tamara Mavsar (szlovén) – balszélsők; Török Lilly, Hawa N’Diaye (francia, szenegáli), Sirián Szederke – beállók; Andela Janjusevic (szerb), Kiss Nikolett – jobbátlövők; Lapos Laura, Douna Abdurahim (francia), Dejana Milosavljevic (horvát), Debreczeni Klivinyi Kinga – balátlövők; Juhász Fanni, Kajdon Blanka, Lakatos Rita – irányítók.



A Siófok KC saját nevelésű balátlövője, Lapos Laura részben az NB I./B-ben szereplő Kispest NKK csapatánál folytatja pályafutását. A húszesztendős játékos a fejlődése érdekében kettős játékengedéllyel kerül a fővárosi klubhoz a 2022/23-as szezonra. A sportoló korábban Nagyatádon és Mohácson is szerepelt már kettős játékengedéllyel, a 2021/22-es szezonban nyolc gólt szerzett az élvonalban, míg az NB II.-ben kilenc mérkőzésen negyvennégy találatig jutott. A folytatásban a Siófok KC és a Kispest NKK edzéseit is látogatni fogja a klubokkal egyeztetve.

Nézd meg Fodor János ügyvezetővel készített szezonértékelő interjúnkat!