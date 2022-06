– Az országos szövetség a hazai versenyeken való jó, elsősorban dobogós helyezések alapján kvalifikálta versenyzőket az eb-re – mondta el kérdésünkre Vlasics Zoltán, a 63. bázis Sportegyesület elnöke. – Összesen ötven versenyzőnek adtak lehetőséget, hogy részt vegyen Európa legrangosabb versenyén, ezért is nagy büszkeség számunkra, hogy ebből hét versenyző is nagyatádi.

Somogyból Csordás Tiborné, Jancsik Renáta, Tobak Veronika, Csordás Péter, Straub Szilárd, Sövegjártó Etele, és Vlasics Zoltán vesz részt az olaszországi küzdelemben.

– Az egyéni futamokon kívül lesz Nemzeti válogatott is – folytatta az egyesület elnöke. – a legjobb három férfi és nő indul egy-egy csapatban, valamint lesz vegyes csapat is, melynek egyik tagjaként én is részt veszek a legjobbak küzdelmében.

Pénteken a versenyzők egy három kilométeres távval kezdenek. Ez még nem tűnik hosszúnak, de a pályán negyven, extrém nehéz akadály lesz, és a versenyzők három karszalagot kapnak. Ha valaki elront egy akadályt, levágják egy szalagját, és ha mind elfogyott, a sportoló automatikusan kiesik. Tovább fokozza majd az izgalmakat, hogy egy óra a szintidő, vagyis sokat pihenni nem lehet két akadály között.

Szombaton aztán egy még durvább megmérettetés vár a magyarokra. 16,6 km-es táv egy sípályán felfele, ahol már 74 akadály nehezíti az előrejutást. Futni, mászni, cipelni és úszni is kell majd a hegyi tavakban, tározókban. A csapatszámokban a csapat minden tagjának együtt kell mozogni, ha egyikük is hibázik, az az egész csapat versenyének a végét jelenti.

– 26 ország nevezett korcsoportonként legalább öt versenyzőt – latolgatta Vlasics Zoltán az esélyeket. – Vagyis nagyon sokan lesznek a versenyen, ráadásul minden országból a legjobbak, és a legerősebbek érkeznek majd oda. Az elsődleges célunk, hogy hiba nélkül teljesítsük a távokat, és beérhessünk a célba. Már ez egy nagy eredmény lenne, hiszen akár egyetlen rosszul végrehajtott feladat is a verseny azonnali végét jelenti. A tavalyi versenyen a világ második legjobb akadályfutója az utolsó akadályról esett le, így vége lett a versenyének, még a cél előtt. Megrendítő volt látni, hogy egy akkora klasszis ott sír az akadály tövében, mert egy pillanat alatt elúszott a versenye. Szóval, azon túl, hogy nagyon kemény küzdelem elé nézünk, számtalan olyan szituáció adódhat, ami megnehezíti a dolgunkat. Így óvatosan tervezgetünk, de nagyon jól felkészültünk, ezért bízunk benne, hogy büszkék lehetnek ránk a magyarok a verseny után.

Fotó: Tóth József / Figura Photo