– A csütörtöki egyeztetést követően minden szakhatóság hozzájárult az engedély kiadásához – tájékoztatott Hidvégi József, Fonyód polgármestere. – Nagy reményekkel várjuk a nyitást, hiszen így újraéleszthetjük a városban a kézilabda- és fociéletet, de azt is szeretnénk, hogy birkózók otthona is legyen az új létesítmény, tette hozzá a városvezető. A környék egyik legnagyobb sportberuházásának számító építkezés 2018. júliusában vette kezdetét, s idén tavasszal fejezték be az építési munkálatokat a szakemberek. Ennek eredményeként egy ezer látogató befogadására képes modern, a kor igényeit kiszolgáló épület készült el. A lelátó mobil és motorizált, tehát edzések vagy tornaórák alkalmával nagyobb mozgásteret tesz lehetővé a sportolóknak, diákoknak. A küzdőtéren korszerű LED-világítás teszi lehetővé, hogy a sportolók árnyékmentesen hódoljanak szenvedélyüknek.

Az épületet úgy alakították ki, hogy több sportág művelői is megtalálhassák a nekik megfelelő helyiségeket, így fallabdapálya és fitneszterem is helyet kapott a sportcsarnokban.

A NIKÉ Kézilabda Egyesület és a B Build & Trade Kft. összefogásával megvalósuló projekt végeztével Fonyód és a környék sportélete is fellendülhet, nem beszélve a turizmusról.