Nők Az 1. MCM-Diamant KNRC keretében már nyolc játékost jelentettek be, közülük négy teljesen új igazolás, egy pedig visszatérő. Az előző idényből Szedmák Réka, Budai Viktória és Hegyi Bianka maradt a megyeszékhelyen. Elsőként a visszatérő személyéről rántották le a leplet, Bodovics Hanna személyében, aki a 2020/21-es bajnoki szezont Kaposváron töltötte. A válogatottban számos alkalommal megfordult már és az idei Arany Európa-Ligában kezdőjátékos is lehetett, ahol szépen szerepelt. A center a 2021/22-es idényben a Fatum-Nyíregyházánál játszott, amely csapattal az Extraligában az ötödik, a Magyar Kupában pedig a negyedik helyet érte el.

A békéscsabai születésű Godó Panna a Viharsarokban ismerkedett meg a röplabdával gyerekkorában, majd a BRSE-től az MTK-hoz került. A fiatal szélső ütő játékos a korosztályos válogatottakban is bemutatkozhatott, ám a több játéklehetőség miatt végül tavaly nyáron a DVTK-hoz szerződött tavaly nyáron. Az együttes a következő szezonra kiesett az Extraligából. A további fejlődése érdekében új csapatot keresett magának és végül a Diamantot választotta. Nemcsak a felnőtt keret tagjaként, hanem az utánpótlás-nevelés tekintetében is számítanak rá Kaposváron, mivel röplabda szakedzői végzettsége is van.

Bodovics Hanna mellett egy újabb válogatott centerrel erősödik a somogyi együttes, Gyimes Zsófia személyében. A tizennyolcszoros válogatott a 2020/21-es szezont Franciaországban töltötte, tavaly pedig Újpesten röplabdázott, mely csapattal a hatodik helyet érte el. Legfontosabb célja, hogy minél több ponttal tudjon hozzájárulni az egylet sikereihez. Rády Boglárka liberó játékosként tölti a következő szezont Kaposváron. A húszéves röplabdázó Jászberényben nevelkedett, valamint a Békéscsaba játékosa volt utánpótlás és felnőtt szinten is. Több felelősségre vágyott, ezért döntött hat év után a váltás mellett.

A legújabb igazolásuk a fiatal Stamatia Kyparissi Görögországból. A 184 centiméter magas szélső ütő már bemutatkozhatott hazája válogatottjában is, csapatával, a PAOK-kal pedig a legutóbb a bajnokságban a harmadik helyet szerezte meg. A 2022/23-as idény lesz az első külföldi szezonja, távol a családjától, viszont már nagyon izgatott emiatt. Nehéz döntés volt elhagyni az otthonát, de késznek érezte magát előre lépni és kipróbálni magát egy új kihívásban. A legfontosabb számára az, hogy keményen dolgozzon az edzéseken és lépésről lépésre együtt érjék el a céljaikat a mérkőzéseken, illetve a bajnokságban. Annak örülne a legjobban, ha vele együtt sikerülne az együttesnek először megnyerni az Extraligát és részese lehessen ennek a sikernek a csapat történetében.