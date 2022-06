A már aranyérmes Öreglak Medosz SE fiesztára készül és meglepetésekkel is várja a szurkolóit. S már az is eldőlt, hogy a Kaposfüred SC végez a dobogó második fokán. A negyedik vonal északi és déli csoportjában pedig vasárnap pótolják be az elhalasztott tizenharmadik fordulót.

– A vasárnapra kisorsolt Böhönye elleni bajnoki találkozó nem idegenben, hanem hazai pályán lesz, köszönhetően annak, hogy a böhönyei csapat sportszerűen belemet a pályaválasztói jog megcserélésébe – tájékoztatott az Öreglak Medosz SE Facebook-oldalán Kovács Károly, az egyesület elnöke. – Ezt azért kezdeményeztük, mivel az utolsó bajnoki találkozónkat, ami hazai pályán lett volna a Balatonszabadival, a vendégek aznap lemondták. Így vasárnap 17 óra előtt lesz az ünnepélyes éremkiosztás, és az 1998-ban bajnokságot nyert focicsapatban játszott hat játékos pályára is lép. A focigálára várunk minden öreglaki és környékbeli sportszeretőt, aki végigszurkolta a találkozóinkat, ezzel is hozzásegítve, hogy Öreglakon ismét megyei II.-es bajnok­együttest ünnepelhetünk.

A 33. forduló párosítása. Szombat, 17 óra: Buzsák KSE–Dél-Balaton FC, Somogyjád SZSE–1926 PSE Fonyód, Zamárdi Petőfi SE–Kéthelyi SE, Kaposmérő SE–Kaposfüred SC, Balatonszabadi SE–Mezőcsokonya SE. Vasárnap, 17 óra: Lengyeltóti VSE–Kiskorpádi SE, Kaposfői Kiske–Karád SC, Balatonberényi KSE–Balatonföldvári SE, Öreglak Medosz SE–Böhönye KSE.

Megyei IV. osztály – Északi csoport, az elmaradt 13. forduló pótlása. Vasárnap, 17 óra: BBSC–Somogybabod SE, Balatonújlaki SE–Andocs Községi SE, Balatonendrédi Haladás FC–Koppányvölgye FC, Ádánd KSE–Nágocs SE, Vis Dél-Balaton FC–Mernye KSE, Kapolyi SE–Kötcse SE.

Megyei IV. osztály – Déli csoport, az elmaradt 13. forduló pótlása. Vasárnap, 17 óra: Somogyszobi VSE–Csököly ÖSE, Mezőcsokonya SE II.–Homokszentgyörgyi SE, kaposújlaki SC–Somogyjád II.-Alsóbogát, Gyékényes SE–Lábod Medosz SE.

Mesterlövészek

A góllövőlista élcsoportja (megye kettő): 1. Valkó Tibor Balázs (Öreglak Medosz SE) 46 gól, 2. Virágh László (Öreglak Medosz SE) 31 gól, 3. Kollár Marcell (Öreglak Medosz SE) és Rack Róbert (Lengyeltóti VSE) 24-24 gól, 5. Belovics Dominik (Kaposfüred SC), Galgóczi Károly (Dél-Balaton FC) és Németh József Tamás (Somogyjád SZSE) 20-20 gól, 8. Vass Alex Adrián (Kéthely SE) 18 gól, 9. Fenyvesi Márk (Balatonszabadi SE), Kiss Péter (Balatonberényi SK), Szekér Zoltán Ákos (Dél-Balaton FC) 17-17 gól, 12. Bartos József (Kaposmérő), Farkas Tamás (Böhönye KSE), Farkas Csaba (Böhönye KSE) 16-16 gól, 15. Bakos Martin (Böhönye KSE) 15 gól. Molnár G.



Megyei II. osztály – a bajnokság állása