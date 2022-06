Gelencsér Tímea 2012-ben találkozott először a kettlebellel, amikor párjával elkezdtek érdeklődni a crossfit iránt. Nagyon megtetszett neki a sport sokszínűsége, és mivel akkoriban Kaposváron nem volt annyira elterjedt ez a fajta mozgás, így komolyabban utánanéztek a kettlebellnek. Videómegosztó csatornákról tanultak, hogy hogyan lehet az eszközzel dolgozni, valamint beszerezték Pavel Tsatsouline-től a Kezdd el a kettlebellt! című könyvét is.

– Szintén 2012-ben a városba érkezett egy kettlebelloktató, Sándor Szabolcs, aki csoportos órákat tartott a Dózsa Edzőcsarnokban – emlékezett vissza Gelencsér Tímea. – Amit a könyvben olvastunk, úgy építette fel az edzést, így tudtuk, hogy jó helyre kerültünk. Ez egy nagyon meghatározó pont volt abban, hogy maradtunk ennél az eszköznél. Ám miután kiköltözött külföldre, mi folytattuk az edzéseket, vettünk otthonra eszközöket, szerencsére nincs nagy helyigénye, így a nappalimban tudtam folytatni az edzéseket.

A kettlebellnek két típusa van, az öntöttvasas és a versenybellek, amelyek acélból vannak. 2019 végén Vajda Jánost, a Thor Gym Kaposvár vezetőedzőjét kereste meg, lenne-e rá lehetőség, hogy megtanítson neki pár alaptechnikát, amelynek természetesen nem volt akadálya. 2020 nyarán egy székesfehérvári edzőhöz, Kerekes Ferenc kettlebell-világbajnokhoz irányította Sándor Szabolcs. A távolság és a pandémia miatt csak online tudtak dolgozni havi egy személyes edzés mellett, először csak ismerkedtek az eszközzel, majd csiszolták és finomították a technikát.

– Azt szeretem ebben a sportban, hogy valamilyen szempontból összehozza az erőt, az állóképességet – emelte ki a súlyemelő. – Meg a szakítás, amelyben indulok, külsőleg lehet nem egy látványos mozdulat, de mégis van benne egyfajta kecsesség, így az erőt és a lágyságot is nagyon jól összehozza, sokan használják állóképesség-fejlesztés céljából. A szakítás abból áll, hogy tíz perc alatt egy kézcserével a lehető legtöbb ismétlést kell megcsinálni, az én esetemben tizenhat kilós kettlebellel.

A tavalyi és az idei országos bajnokságot is megnyerte, Portugáliában, a világbajnokságon pedig a dobogó második fokára állhatott fel.

– Az idei vb-n nagyon felemelő volt a hangulat, abból a szempontból is, hogy ez volt az első verseny, ahol nemzetközi szinten külföldi sporttársakkal tudtunk találkozni – mondta Gelencsér Tímea. – Több kontinensről is jöttek versenyzők, különleges élmény volt, mivel nemzeteket, kultúrákat annyira össze tud kötni egy sport. A magyar csapat a kilencedik helyen zárt az összesítésben, a megnyitón minden nemzet külön felvonult és bemutatkozott, ez nekem nagyon szívmelengető volt. A kategóriám a 35–44 év közötti veterán kategória az 58 kilós súlycsoportban és az amatőr kategóriában. A versenynapomon izgultam meg nem is, az edzőmtől kaptam egy nagyon jó mondatot, hogy minden pillanatát élvezzem ki a napnak, ami rengeteget segített.

Ez egy kortalan sportág, hiszen a versenyen a magyar csapatban volt tizenöt év alatti és hatvan év feletti induló, a teljes mezőnyben pedig az amerikai csapatból indult nyolcvanegy éves versenyző is.