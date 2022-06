Szépen gyarapodik az 1. MCM-Diamant KNRC együttese a 2022/23-as szezonra annak ellenére, hogy hétéves magyarországi pályafutását követően Szerbiában folytatja Tatjana Matic, aki három évet játszott a kaposvári egyesületnél. Szpin Renáta szintén három somogyi szezon után fejezi be röplabdás pályafutását, Ana Grbac pedig másik alakulathoz igazol. Nathalie Lemmens-t és Nikalina Bashnakovát szerette volna megtartani a Diamant, ám végül mindketten a váltás mellett döntöttek. Wirth Annamária is távozott a csapattól és visszatér civil munkahelyéhez.

Három fiatal játékos azonban hosszabbított az egyesülettel. Szedmák Rékára továbbra is ütő poszton számít Vincent Lacombe, Hegyi Bianka már 2016 óta Kaposváron röplabdázik és hamar felkerült a felnőtt keretbe, valamint Budai Viktória is ismét a legmagasabb osztályban kezdheti meg a felkészülést.

Az új keretre először egy ismerős arcot jelentettek be Bodovics Hanna személyében, aki a 2020/21-es szezonban már játszott a Diamant csapatában. Egy Magyar Kupa-bronz­érmet, egy bajnoki negyedik helyet és egy Challenge Kupa-elődöntőbe jutást tudhat magáénak a kaposvári együttessel. A 2021/22-es idényre a Fatum-Nyíregyházához igazolt, ahol a Magyar Kupában lecsúsztak a dobogóról a bajnokságban pedig az ötödikek lettek. A válogatott center jelenleg Szedmák Rékával a magyar válogatottat erősíti az Arany Európa-Ligában. Másodikként Godó Panna került nyilvánosságra, aki Békéscsabán ismerkedett meg a röplabda alapjaival. A BRSE-től az MTK-hoz igazolt, ez idő alatt a korosztályos válogatottakban is bemutatkozhatott, végül a több játéklehetőség miatt tavaly nyáron a DVTK-hoz szerződött. A miskolci csapatban csapatkapitányként is helytállt, a további fejlődése érdekében pedig a somogyi egyletet választotta. Elmondta, a magabiztosság az egyik fő kulcsa minden sportnak, a másik pedig az önbizalom, így ezeket szeretné önmagán fejleszteni.

Továbbá újabb válogatott centerrel erősödik a Diamant Gyimes Zsófia személyében. A huszonhat éves játékos 2012-ben a TFSE-ben mutatkozott be, majd az Egyesült Államokban tanult és az ottani bajnokságban is szerepelhetett. 2019-ben tért vissza Magyarországra, ahol a Vasas Óbudában játszott, amellyel Magyar Kupát nyert és részt vett a Bajnokok Ligájában is. A 2020/21-es évben a francia másodosztályban röplabdázott. Tagja volt a 2019-es Universiadén a negyedik helyet elérő magyar csapatnak, teljesítményével pedig kivívta, hogy meghívást kapjon a hazai rendezésű Eb-n szereplő válogatottba is. Szintén szerepelt 2021-ben az Európa-bajnokságon való indulást kiharcoló nemzeti csapatban. Összesen tizennyolc felnőtt válogatottsággal rendelkezik. Az előző szezont az UTE együttesében teljesítette az Extraligában, ahol a hatodik helyet szerezték meg.