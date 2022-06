Elsőként a technikai szóló programjának selejtezőjét tartották meg, ahol az ukrán Marta Fedina másodikként jutott be a döntőbe 90.9382 pontszámmal. Az ukrán szinkronúszó-válogatott Kaposváron készült fel a neves megméretésre. Végül a döntőben egy egész egységgel magasabb pontot kapott, de így is be kellett érnie egy ezüstéremmel a japán Yukiko Inui mögött.

A vizes vb első napján, szombaton már az úszók is vízbe ugorhattak 9 órától az előfutamokban. Holló Balázs bravúros úszással az ötödik helyen kvalifikálta magát a 400 vegyes esti fináléjába. Ugyanígy tett a 4x100-as férfi gyorsváltó is, a siófoki Németh Nándor, Szabó Szebasztián, Milák Kristóf és Bohus Richárd személyében, akik a harmadik legjobb idővel kerültek be a döntőbe. A 4x100-as női gyorsváltó tagjai (Pádár Nikolett, Senánszky Petra, Molnár Dóra, Gyurinovics Fanni) nyolcadikként szintén a fináléban úszhatott. Végül a szombat esti döntőkben a legjobb magyar eredményt a 4x100-as férfi gyorsváltó érte el, az ötödik helyen érintették a falat. Bár az idejükön javítottak, de a 3:11.24 perces eredmény nem volt elegendő a dobogóhoz, ám nem is maradtak el sokkal a tokiói olimpia döntőjében úszott 3:11.06-tól, amely szintén az ötödik helyet érdemelte ki. Holló Balázs a nyolcadik lett, illetve a 4x100-as női is, Sebestyén Dalma 200 vegyesen a tizennegyedik lett, így nem úszhat a döntőben, ám Hosszú Katinka a nyolcadik helyével igen.

A második napon csendesebb volt a délelőtt, mint az előző nap, hiszen egyik magyar úszó sem jutott tovább az előfutamokból. Mihályvári-Farkas Viktória a tizenkettedik helyet szerezte meg 1500 gyorson, Németh Nándor mindössze két tizedre volt a továbbjutást érő tizenhatodik helytől a 200 gyorson, így összesítésben a tizenkilencedik helyen zárt. A Kaposvári Sportközpont és Sportiskola úszója, Halmai Petra 100 méter mellúszáson a harminchatodik lett. A kaposvári sportoló az Európa-bajnokság és az olimpia után ezúttal a budapesti vb-n is megmérette magát, délelőtt az ötödik futamban állt rajtkőre, ahol a kilencedikként, 1:11.09-es idővel csapott a célba. Nem volt megelégedve magával, el volt keseredve és a könnyeivel küszködött, miután elmaradt az egyéni legjobbjától (1:08.02).

Szinkronúszásban a technikai páros versenyszámban az ukrán ikrek, Marina és Vladislava Alekseeva másodikként kvalifikálták magukat a döntőbe 91.8565-ös pontszámmal a kínai duó mögött. A magyar páros, Farkas Linda és Gács Boglárka a tizenkilencedik helyet szerezte meg, így nem jutottak be a fináléba. Technikai csapatban a magyarok a tizennegyedikek lettek, az ukránok pedig visszaléptek az indulástól, azonban a szabad kombinációban az elsőként jutottak a döntőbe, míg a magyarok nyolcadikként, holtversenyben a brazilokkal.