A hétvégén befejeződött Budapesten a Duna Arénában a medencés úszó világbajnokság. A szombati zárásra két magyar úszónk maradt: Hosszú Katinka és Mihályvári-Farkas Viktória is a 400 méteres vegyes úszás harmadik előfutamában kapott besorolást. Hosszú nyerte a futamot, míg Mihályvári-Farkas a negyedik lett. Hosszú Katinka az ötödik helyen jutott be az esti döntőbe, míg Mihályvári-Farkas Viktória épphogy kicsúszott a nyolcas fináléból, s végül a kilencedik helyen zárt. Az esti fináléban Hosszú Katinka egy hellyel előrébb tudott lépni, így negyedik lett. A szombati nyolcadik (zárónapon) hét úszódöntőt rendeztek, s műúszásban az akrobatikus kűr döntőjében a 11. helyen zártak a magyarok. Vasárnap a medencés úszókat a nyílt víziek váltották. Elsőként a 6 km-es váltó (Rohács Réka, Olasz Anna, Betlehem Dávid, Rasovszky Kristóf) rajtolt el, akik hatalmas csata után végül ezüstérmesek lettek; csak a célfotó döntött. Hétfőn öt – a kedd szünnap lesz –, szerdán 10, csütörtökön pedig 25 km-en avatnak majd győzteseket a nőknél és a férfiaknál is.

A Bíró Attila vezette magyar nőivízilabda-válogatott pénteken este lapzártakor játszott harmadik fellépésén magabiztosan verte Kanadát, így csoportmásodikként folytathatta Argentína ellen. Nem volt vitás a magyarok továbbjutása vasárnap este, így kedden 21 órakor a negyeddöntőben Ausztráliával csapunk majd össze.

Magyarország–Kanada

11–7 (2–1, 3–3, 4–0, 2–3)

A magyar gólszerzők: Keszthelyi-Nagy Rita 3 gól, Szilányi Dorottya, Gurisatti Gréta és Leimeter Dóra 2–2 gól, Vályi Vanda és Natasa Rybanska 1–1 gól.

Magyarország–Argentína

23–6 (4–0, 7–2, 6–3, 6–1)

A Marcz Tamás dirigálta magyar férfipóló-válogatott harmadik, utolsó fellépését is biztosan vette szombaton este Grúzia ellen. Legközelebb szerdán találkoznak az Olaszország–Ausztrália meccs győztesével.

Magyarország–Grúzia

18–14 (3–3, 7–3, 4–5, 4–3)

A magyar gólszerzők: Zalánki Gergő és Manherz Krisztián 4 gól, Vámos Márton 3 gól, Mezei Tamás 2 gól, Jansik Szilárd, Varga Dénes, Pohl Zoltán, Angyal Dániel és Burián Gergely 1 gól. Fenyő Gábor