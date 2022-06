A 20 órás erőpróbán 12 csapat összesen 48 versenyzője vállalta a küzdelmeket, a versenyt vasárnap 12 órakor fújták le. Kozári Miklós, a Kaposvári Sporthorgász Egyesület elnöke elmondta: a héten összesen 18 mázsa két- és túlnyomórészt háromnyaras pontyot telepítettek. A szervezők ötránként mérlegeltek, s a kifogott halat visszaengedték. Bár szombaton délután bágyasztó hőség volt, nem sokkal a rajt után már voltak kapások. A KSHE csapata – Martin Gábor és Gyetkó Károly, illetve Szári Zsolt, Szita László – is elszántan készült a maratoni versengésre. – Ez a verseny már évtizedek óta az életünk része – mondta Gyetkó Károly, aki ottjártunkkor már két kisebb pontyot fogott. – Jó az össz­hang, próbálkozunk türelmesen. Martin Gábor szerint az elmúlt hosszú évek alatt jó baráti társaság alakult ki, s ettől is olyan népszerű a maraton. Csapatban és párosban is a Kaposvári Sporthorgász Egyesület nyert, utóbbiban a Szári Zsolt-Szita László duó bizonyult a legeredményesebbnek.