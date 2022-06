– Egy jeles nap a mai, hiszen szeretném bejelenteni, bemutatni a Kometa Kaposvári KK új edzőjét: Ivan Rudez személyében horvát szakember irányítja a csapat szakmai munkáját a 2022/2023-as bajnoki évadban – mondta Puska Zoltán, a klub ügyvezetője a szerda délután rendezett sajtótájékoztatón. – Nagyon bizakodó vagyok vele kapcsolatban, hiszen az a sportfilozófia, amit vallok és az együttessel kapcsolatos jövőképem, egymásra talált az ő elképzeléseivel. Azt gondolom, egy olyan szerethető és ütőképes csapatot fogunk összerakni a következő szezonra, mely eredményeivel meg tudja tölteni a Kaposvár Arénát, s olyan mérkőzéseket játszunk majd, melyre mindenki boldog szívvel érkezik és gondol a későbbiekben is.

– Olyan szakembert kellett keresni, aki támogatja a fiatalok beépítését, a kaposvári, illetve a magyar játékosok szerepeltetését. Sok edzőt megnéztük, s azt gondolom, hogy Ivan a tökéletes választás, hiszen vele megvalósíthatóak az elképzeléseink. Tisztában van ez elvárásokkal és ennek megfelelően fog dolgozni a következő idényben.

– Tudom, hogy egy külföldi edzőnek mindig nehezebb a feladata, de vállalom a kihívást és tisztában vagyok a klub célkitűzéseivel – hangsúlyozta Ivan Rudez, a Kometa Kaposvári KK új mestere. – Olyan edző vagyok, aki folyamatosan fejleszti a játékosokat, a legfontosabb feladatom, hogy a magyar, illetve a helyi fiatal kosárlabdázók folyamatosan szintet lépjenek és be lehessen őket építeni a csapatba. Olyan kaposvári játékosok lesznek az együttesben, akiket nemcsak megőrizni, hanem használni is tudunk. Feladatom az is, hogy versenyképes egyletet építsünk, s ennek a két dolognak az ötvözete biztosítja a jövőbeni előrelépést.

A 42 éves horvát szakember kiemelte, elsősorban gyorsabb, de felelősségteljes kosárlabdát szeretne játszatni, s ehhez intelligens sportolók kellenek. – De a szezon legfontosabb szakasza most van, hiszen most kell megállapítani azt, miben kell fejlődniük, min kell még dolgozniuk a játékosoknak – emelte ki.

– Természetesen tisztában vagyok a magyar bajnokság erősségével – felelte újságírói kérdésre az új vezetőedző –, s nemcsak azért, mert szomszédos ország vagyunk, hanem, mert folyamatosan követtem a liga történéseit, néztem a mérkőzéseket. Korábban voltam szlovák szövetségi kapitány, s játszottunk a magyar válogatott ellen is, így ismerem a legjobb játékosokat és tudom, rengeteget fejlődött az elmúlt években a pontvadászat.

Ivan Rudez 2006 óta edzősködik; 2007 és 2010 között a szlovák Prievidza csapatnál volt vezetőedző , később a Cedevita Zagreb és a Cibona Zagreb együttesének volt a másodedzője.

2012 és 2016 között a svájci Lions de Geneve szakmai munkáját irányította, az egylettel kétszer nyert bajnokságot és egyszer kupát. Az a megtiszteltetés érte, hogy kinevezték a szlovák férfi kosárlabda-válogatott szövetségi kapitányának, ezt a posztot két esztendőn át, 2018-ig töltötte be. Ezután dolgozott Németországban és Hollandiában is vezetőedzőként.

A horvát szakembernek kiemelkedő tapasztalata van a fiatal játékosok fejlesztésében, több alkalommal is tartott edzőképzéseken, konferenciákon előadásokat - többek között nemrég Pécsett, a Rátgéber Akadémián is.