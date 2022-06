Utóbbi is zöld-fehérre várt, ám míg előbbi Győrben, utóbbi Ajkán folytatja. A most kilencedikként záró vasiak az elmúlt nyáron Gaált és Tajthyt igazolták a Balaton partjáról, most pedig egyik alapemberüket, a kapitányi karszalagot is viselő, 28 éves belső védőt sikerült tőlük megszerezniük. Jagodics immár másodszor igazol a vasiakhoz, 2016 tavaszán kilenc másodosztályú bajnokin már szerepelt náluk.

Siófokra 2019 nyarán került Balmazújvárosból, három szezonban viselte a kék-sárga mezt, hatvankilenc nb2-es találkozón játszott, ebből hetvenkétszer kezdőként, hat gólt szerzett, ebből kettőt a nevelőegyesületének rúgott, a Haladásnak.